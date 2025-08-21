Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Франция
21 августа 2025, 17:40 | Обновлено 21 августа 2025, 18:06
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»

Луис Энрике ответил на прямой вопрос

21 августа 2025, 17:40 | Обновлено 21 августа 2025, 18:06
Getty Images/Global Images Ukraine. Забарный (центр) и Сафонов (слева)

Наставника ПСЖ Луиса Энрике перед матчем Лиги 1 спросили об отношениях в команде между украинцем Ильей Забарным и россиянином Матвеем Сафоновым.

Тренер заявил, что спорт, мол, вне политики.

«Я считаю, что спорт вообще и футбол в частности – лучший способ объединять людей, создавать единство, а не разъединение. Спорт и люди – вне политики и интересов политиков», – заявил Энрике.

Ранее появилась информация о том, что оба игрока получили от наставника ультиматум с запретом обсуждать политику и войну россии против Украины.

По теме:
ПСЖ принял решение о своем игроке. Ему ищут новый клуб
ЦУРЕНКО: «Надеюсь, перед тираном не будем разворачивать красную дорожку»
Склоним головы. Обладатель Кубка Украины не дожил до рождения сынишки
Луис Энрике Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ российско-украинская война Лига 1 (Франция)
Иван Зинченко Источник: RMC Sport
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
OKs100
Спорт всегда был частью политики. Много войн начинались с проведения Олимпийских игр, становясь первым этапом агрессии. И диктаторские государства на уровне президента занимаются массовой допинг-программой своих спортсменов в политических целях.
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
inoj
Нема питань, хай тоді UEFA забов'яже всіх проводити домашні матчі українських команд на стадіонах України
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
justhateme
Який же конч.
Таку нісенітницю може казати тільки пуста або проплачена голова.
Ответить
+3
era
Цей енріке кончений робить вигляд що нічого не відбувається..Як і вся Європа..Кожен день вбивають наших людей..а Спорт внє палітікі..Гавно кончене як і той рахіт забарний..Їсть з кацапом з одніє' тарілки..спить поруч з ним на зборах..Та забарний просто сміється з усіх українців
Ответить
+2
micha(ZAKARPATTJA)
Бовдур
Ответить
0
AK.228
Миротворец херов
Ответить
0
contr
Цілуйте Забарного в сраку ☝️
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Забарний перейшов в клуб до росіянина, Забарний дружить і спілкується з росіянином, Забарний сидить в літаку поруч з росіянином, для Забарного не існує ніякої проблеми і ніякої війни. А винен в усьому Енріке. Хто всрався, невістка.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
0665826283
Забув додати .А у забарного шо своєї думки нема ? Чи гроші не пахнуть? Чи йому пох.є..ру, що за те що він заробля гроші гинуть люди в Україні.Він же знав куди їде ! Мабуть такий самий як і ті шо поїхали грать до московщини аргументіруя тим що вони останній члєн без солі доїдають.Ось такі фтболісти - "патріоти".
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Пфф, налетіли на Енріке, який взагалі іспанець. Забарний перейшов в ПСЖ до росіянина, значить для забарного по факту теж спорт поза політикою. Чому Забарному нічого не хочете написати? 
Чуваки мля, ніхто не може і не зобов'язаний бути більшим українцем ніж самі українці. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
0665826283
Наротив то ..,кацапский! Цю маячню москалі придумали. А по друге , цьому єнрікє добре заплатили. Ось така воно Европа.., задрочена ! Задрочена московитами !
Ответить
-2
Владислав Ткаченко
Гітлер також так казав
Ответить
-2
Перший Серед Рівних
До кацапа грати перейшов Забарний, а самий винуватий виходить Енріке, Іспанія якого не має ніякої війни з Росією.
Ответить
-3
