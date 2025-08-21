Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»

Наставника ПСЖ Луиса Энрике перед матчем Лиги 1 спросили об отношениях в команде между украинцем Ильей Забарным и россиянином Матвеем Сафоновым.

Тренер заявил, что спорт, мол, вне политики.

«Я считаю, что спорт вообще и футбол в частности – лучший способ объединять людей, создавать единство, а не разъединение. Спорт и люди – вне политики и интересов политиков», – заявил Энрике.

Ранее появилась информация о том, что оба игрока получили от наставника ультиматум с запретом обсуждать политику и войну россии против Украины.