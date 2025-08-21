Экс-игрок сборной Украины назвал преимущество Полесья над Фиорентиной

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал преимущество, которое житомирское «Полесье» имеет над итальянской «Фиорентиной» перед 1-м матчем плей-офф квалификации Лиги конференций.

– «Фиорентину» возглавил новый тренер Стефано Пиоли, но при нем команда еще не проводила официальных матчей. В этом есть небольшой плюс для украинской команды?

– Безусловно. Официальный матч – это лакмусовая бумажка, когда команда входит в сезон. У «Полесья» будет преимущество в игровом тонусе. В запасе есть больше игровых вариантов, в то время как итальянцы только будут пробовать свою модель игры.