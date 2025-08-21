Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины назвал преимущество Полесья над Фиорентиной
Лига конференций
Экс-игрок сборной Украины назвал преимущество Полесья над Фиорентиной

Олег Шелаев считает, что у «Полесья» есть больше игровых вариантов

Олег Шелаев

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал преимущество, которое житомирское «Полесье» имеет над итальянской «Фиорентиной» перед 1-м матчем плей-офф квалификации Лиги конференций.

– «Фиорентину» возглавил новый тренер Стефано Пиоли, но при нем команда еще не проводила официальных матчей. В этом есть небольшой плюс для украинской команды?

– Безусловно. Официальный матч – это лакмусовая бумажка, когда команда входит в сезон. У «Полесья» будет преимущество в игровом тонусе. В запасе есть больше игровых вариантов, в то время как итальянцы только будут пробовать свою модель игры.

Олег Шелаев Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Популярные новости
