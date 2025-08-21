Слован Братислава

21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Слован (Словакия) и Янг Бойз (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги Европы.

Слован – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Слована.