Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Слован – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Слован Братислава
21.08.2025 21:15 - : -
Янг Бойз
Лига чемпионов
21 августа 2025, 11:17
16
0

Слован – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги Европы 21 августа в 21:15 по Киеву

21 августа 2025, 11:17
16
0
Слован – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Слован (Словакия) и Янг Бойз (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги Европы.

Слован – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Слована.

Слован Братислава Лига Европы смотреть онлайн Янг Бойз Даниил Игнатенко Николай Кухаревич
