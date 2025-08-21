Слован Братислава

Слован – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги Европы 21 августа в 21:15 по Киеву
21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Слован (Словакия) и Янг Бойз (Швейцария).
Поединок пройдет на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.
Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги Европы.
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Слована.
