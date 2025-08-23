Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Слован – Янг Бойз – 0:1. Клуб украинцев проиграл. Видео гола и обзор матча
Лига Европы
Слован Братислава
21.08.2025 21:15 – FT 0 : 1
Янг Бойз
23 августа 2025, 14:52 | Обновлено 23 августа 2025, 14:53
Слован – Янг Бойз – 0:1. Клуб украинцев проиграл. Видео гола и обзор матча

В составе «Слована» сыграли Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич

ФК Янг Бойз

В четверг, 21 августа, в Братиславе (Словакия) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Слован» принимал швейцарский клуб «Янг Бойз».

Гости быстро освоились и открыли счет на 15-й минуте матча. Автором гола стал Крис Бедия.

Свои шансы забить «Слован» не использовал. Теперь команде необходимо побеждать на чужом поле.

Против «Янг Бойз» сыграли украинские легионеры «Слована». Даниил Игнатенко провел весь матч, а Николай Кухаревич вышел на замену на 70-й минуте.

Ответный поединок пройдет в Швейцарии 28 августа. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Словакия

Слован Братислава (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1

Гол: Бедия, 15

Видео гола и обзор матча

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Бедиа (Янг Бойз).
