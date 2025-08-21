Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Слован – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
21 августа 2025, 06:31 | Обновлено 21 августа 2025, 06:32
Слован – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 21 августа в 21:15 по Киеву

ФК Слован. Даниил Игнатенко

21 августа на Тегельне поле пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги Европы, в котором Слован Братислава встретится с Янг Бойз. Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.

Слован Братислава

Команда всегда была на виду, даже во времена единой Чехословакии. Чего стоит победа в кубке кубков полувековой давности. Сейчас Вайсс и вовсе сколотил сильный и опытный коллектив, которому нет равных в стране - Мак и Вайсс-младший были легендами сборной, а Стрелец много забивает там прямо сейчас. Но и Кухаревич и особенно Игнатенко тоже в основной обойме.

В прошлом сезоне клуб играл в основном раунде Лиги чемпионов, правда, провально. Сейчас же смогли пройти в квалификации только Зриньски - 4:0 и 2:2. Потом с Кайратом на выезде привезли пенальти и проиграли 0:1. Дома взяли реванш, но с минимальным счетом, а потом уступили дома в послематчевой серии, в итоге переместившись в менее рейтинговый турнир.

Янг Бойз

Клуб имел довольно яркую и успешную историю, но с 80-х ушел в тень. Только в последнее время был подъем назад, на вершину - в 2018-2024 получилось выиграть шесть чемпионских титулов. И, конечно же, потом хотелось оставаться на вершине, но как же ужасно начинался прошлый сезон! В итоге получилось подняться хотя бы в топ-3 в итоговой таблице местной Суперлиги.

Вот только уроки не смогли или не захотели извлечь. Снова из Берна уезжают ведущие игроки (Иттен, Угринич, Атеками), а в стартовых матчах хватало неудач. Стартовали все же с победы, над Серветтом, но потом только Корттель в кубке обыграли, 4:1 - при ничьих с Винтертуром и Сьоном и разгромных 1:4 от Базеля.

Статистика личных встреч

В 2014-м году клубы попали в одну группу Лиги Европы - и оба поединка тогда принесли победы швейцарцам. Летом уже была борьба в квалификации, Лиги чемпионов, и снова сильнее был Янг Бойз: 0:0 в Словакии, 3:2 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, но они слабо стартовали в этом сезоне. Рекомендуем ставить на то, что тут хозяева не проиграют (коэффициент - 1,63).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
