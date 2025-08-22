Слован с двумя украинцами рискует остаться без основного этапа Лиги Европы
Команда из Братиславы проиграла Янг Бойзу 0:1 в первом матче Q4 еврокубка
21 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Слован и Янг Бойз.
Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 15-й минуте забил Крис Бедия. Ассист на него отдал Эдмилсон Фернандеш.
За Слован сыграли два украинских футболиста: Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич. Игнатенко провел всю встречу, а Кухаревич вышел на 70-й минуте.
Ответный матч между Янг Бойзом и Слованом запланирован на 28 число в Берне, Швейцария.
Победитель этого противостояния попадет в основной этап ЛЕ, а проигравший отправится в групповой этап Лиги конференций.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4
Первый матч. 21 августа
Слован (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1
Гол: Бедия, 15
