Слован с двумя украинцами рискует остаться без основного этапа Лиги Европы

21 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Слован и Янг Бойз.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 15-й минуте забил Крис Бедия. Ассист на него отдал Эдмилсон Фернандеш.

За Слован сыграли два украинских футболиста: Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич. Игнатенко провел всю встречу, а Кухаревич вышел на 70-й минуте.

Ответный матч между Янг Бойзом и Слованом запланирован на 28 число в Берне, Швейцария.

Победитель этого противостояния попадет в основной этап ЛЕ, а проигравший отправится в групповой этап Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа

Слован (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1

Гол: Бедия, 15