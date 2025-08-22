Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Слован с двумя украинцами рискует остаться без основного этапа Лиги Европы
Лига Европы
Слован Братислава
21.08.2025 21:15 – FT 0 : 1
Янг Бойз
22 августа 2025, 04:19 | Обновлено 22 августа 2025, 04:20
Команда из Братиславы проиграла Янг Бойзу 0:1 в первом матче Q4 еврокубка

ФК Янг Бойз

21 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Слован и Янг Бойз.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 15-й минуте забил Крис Бедия. Ассист на него отдал Эдмилсон Фернандеш.

Единственный гол на 15-й минуте забил Крис Бедия. Ассист на него отдал Эдмилсон Фернандеш.

За Слован сыграли два украинских футболиста: Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич. Игнатенко провел всю встречу, а Кухаревич вышел на 70-й минуте.

Ответный матч между Янг Бойзом и Слованом запланирован на 28 число в Берне, Швейцария.

Победитель этого противостояния попадет в основной этап ЛЕ, а проигравший отправится в групповой этап Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа

Слован (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1

Гол: Бедия, 15

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
