Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике провел серьезный разговор с некоторыми футболистами, в ходе которого поставил ультиматум. Об этом сообщило издание Sport24.

Наставник парижского клуба позвал к себе украинского защитника Илью Забарного и российского голкипера Матфея Сафонова, чтобы обсудить атмосферу в команде и отношения между этими игроками.

Энрике хочет избежать репутационных рисков, связанных с российско-украинской войной, поэтому запретил обсуждать любые политические темы в расположении ПСЖ. Тренера поддержал и спортивный директор Луиш Кампуш.

Энрике был непреклонен – политика в клубе под запретом. Игрок, который нарушит это правило, может получить дисциплинарное наказание.

В обсуждении коммуникации между Забарным и Сафоновым активное участие принимает капитан команды Маркиньос. Он поддерживает баланс и делает все возможное, чтобы атмосфера в раздевалке ПСЖ была на высоком уровне.