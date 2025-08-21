Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике провел серьезный разговор с некоторыми футболистами, в ходе которого поставил ультиматум. Об этом сообщило издание Sport24.
Наставник парижского клуба позвал к себе украинского защитника Илью Забарного и российского голкипера Матфея Сафонова, чтобы обсудить атмосферу в команде и отношения между этими игроками.
Энрике хочет избежать репутационных рисков, связанных с российско-украинской войной, поэтому запретил обсуждать любые политические темы в расположении ПСЖ. Тренера поддержал и спортивный директор Луиш Кампуш.
Энрике был непреклонен – политика в клубе под запретом. Игрок, который нарушит это правило, может получить дисциплинарное наказание.
В обсуждении коммуникации между Забарным и Сафоновым активное участие принимает капитан команды Маркиньос. Он поддерживает баланс и делает все возможное, чтобы атмосфера в раздевалке ПСЖ была на высоком уровне.
Теперь как истинный патриот он должен при каждой встрече давать в морду сафонову. Но не будет этого делать.
Руководство команды и тренер запретили это делать.
В случае чего как раз забарного и накажут.
А вы кричите - европа нам поможет.
Европа против нас.