Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Фенербахче
20.08.2025 22:00 – FT 0 : 0
Бенфика
Лига чемпионов
21 августа 2025, 01:18 |
Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Обзор матча

Украинский голкипер помог португальцам не пропустить

Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов встречались турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика».

Поединок прошел на стадионе в Стамбуле, Турция. Игра завершилась со счётом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Бенфики» все 90 минут отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. На счету вратаря шесть сейвов.

На 71-й минуте игрок португальского клуба Флорентину Луиш получил красную карточку, но это не помогло Фенербахче.

Ответный поединок «Бенфики» и «Фенербахче» запланирован на 27 число в Лиссабоне.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 20 августа

Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия) – 0:0

Фенербахче: Ирфан Эгрибаят, Милан Скриниар, Мерт Мюльдюр (Огуз Айдин, 79), Джейден Остерволд, Нельсон Семеду, Арчи Браун, Себастьян Шиманьски, Фред (Ирфан Кевечи, 86), Софьян Амрабс 6 Эн-Несири

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Антониу Силва, Флорентину Луиш, Амар Дедич, Ричард Риос, Фредрик Аурснес, Энцо Барренечеа (Франьо Иванович, 64), Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 7 Мартинс, 77)

Предупреждения: Джон Дуран (27), Джейден Остерволд (90+2), Ирфан Кевечи (90+3) – Энцо Барренечеа (22), Ричард Риос (63), Флорентину Луиш (69), Антониу Силва (90+3)

Удаление: Флорентину Луиш (71)

Обзор матча

События матча

71’
Флорентину Луиш (Бенфика) получает красную карточку.
Бенфика Фенербахче Жозе Моуриньо удаление (красная карточка) Юссеф Эн-Несири Лига чемпионов Анатолий Трубин Флорентину Луиш видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
