Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Н. Киченок / Сутджиади – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
21 августа 2025, 00:05 | Обновлено 21 августа 2025, 00:30
Н. Киченок / Сутджиади – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в городе Монтеррей

Instagram. Надежда Киченок

В ночь на 21 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

В первом круге украинка и ее напарница Алдила Сутджиади сыграют против третьих сеяных Го Ханьюй и Александрой Пановой. Поединок состоится первым запуском на корте №4.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором раунде поборются против Магали Кемпен и Анны Шишковой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

