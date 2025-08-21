Н. Киченок / Сутджиади – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE

В ночь на 21 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

В первом круге украинка и ее напарница Алдила Сутджиади сыграют против третьих сеяных Го Ханьюй и Александрой Пановой. Поединок состоится первым запуском на корте №4.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором раунде поборются против Магали Кемпен и Анны Шишковой.

