Н. Киченок / Сутджиади – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в городе Монтеррей
В ночь на 21 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика.
В первом круге украинка и ее напарница Алдила Сутджиади сыграют против третьих сеяных Го Ханьюй и Александрой Пановой. Поединок состоится первым запуском на корте №4.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором раунде поборются против Магали Кемпен и Анны Шишковой.
|
