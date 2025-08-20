Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 22:49 | Обновлено 20 августа 2025, 22:51
ФОТО. Тренировки Полесья перед матчем с Фиорентиной

Матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 21 августа в 21:00 по Киеву

ФК Полесье

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 28 августа в итальянском городе Флоренция.

Украинская команда провели две тренировки перед матчем с итальянской командой.

Тренировки «Полесья» перед матчем с «Фиорентиной»:

