Кевин вернулся. Арда Туран рассказал о кадровой ситуации в Шахтере

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о кадровой ситуации пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций УЕФА с «Серветтом» (1:1):

«Кевин вернулся к нам, и мы рады этому. Но впервые с командой он тренировался только вчера. Мы бережем его. Вопрос его игрового времени мы будем решать вместе, ведь здоровье моих игроков для меня очень важно.

Конопля и Алиссон готовы играть завтра. Мы радуемся за Коноплю и Алиссона. Алиссон вернулся после того удара, который он получил.

Что касается Крыськива: я очень хочу, чтобы он был с нами. А Траоре и Эгиналду, вы уже знаете, – их не будет с нами длительное время».