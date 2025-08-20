Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
20 августа 2025, 22:43 | Обновлено 20 августа 2025, 23:30
Кевин вернулся. Арда Туран рассказал о кадровой ситуации в Шахтере

Горняков ждет матч квалификации Лиги конференции против клуба Серветт

Кевин вернулся. Арда Туран рассказал о кадровой ситуации в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о кадровой ситуации пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций УЕФА с «Серветтом» (1:1):

«Кевин вернулся к нам, и мы рады этому. Но впервые с командой он тренировался только вчера. Мы бережем его. Вопрос его игрового времени мы будем решать вместе, ведь здоровье моих игроков для меня очень важно.

Конопля и Алиссон готовы играть завтра. Мы радуемся за Коноплю и Алиссона. Алиссон вернулся после того удара, который он получил.

Что касается Крыськива: я очень хочу, чтобы он был с нами. А Траоре и Эгиналду, вы уже знаете, – их не будет с нами длительное время».

