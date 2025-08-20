ТУРАН: «Завтра будет сильный ливень? Дождь делает футбол захватывающим»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
20 августа 2025, 21:47 | Обновлено 20 августа 2025, 22:44
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию перед матчем ЛК с Серветтом

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций УЕФА с «Серветтом» (1:1):

«Завтра будет сильный ливень, поле станет тяжелым? Мне очень нравилось играть под дождем, когда я был футболистом. Думаю, если он не слишком сильный, то делает футбол еще более захватывающим. Уверен, наши игроки готовы выступать при любых условиях.

Лига конференций УЕФА для нас очень важна и ценна. Мы рады представлять нашу страну, Украину, на этом уровне. Но сначала нужно пройти матчи плей-офф. Необходимо идти матч за матчем. Мы воспринимаем завтрашнюю игру как важный финал, ведь наш соперник попал в Лигу конференций после нескольких других важных квалификационных раундов еврокубков, как и мы. Мы будем демонстрировать такую же серьезность и должны играть максимально ответственно. Хотим получить преимущество уже с первого матча, хотим забивать. Что касается завтрашней встречи – мы рады и в предвкушении.

Кевин вернулся к нам, и мы рады этому. Но впервые с командой он тренировался только вчера. Мы бережем его. Вопрос его игрового времени мы будем решать вместе, ведь здоровье моих игроков для меня очень важно. Конопля и Алиссон готовы играть завтра. Мы радуемся за Коноплю и Алиссона. Алиссон вернулся после того удара, который он получил. Что касается Крыськива: я очень хочу, чтобы он был с нами. А Траоре и Эгиналду, вы уже знаете, – их не будет с нами длительное время.

Моя дисквалификация? Я считаю, у нас отличный тренерский штаб: Керем Яваш, Синан Сарыкурт и Карло Николини будут на скамейке завтра. Также на стадионе присутствуют Радион, Алекс и Мерт Сомай. Я верю, что в нашем штабе есть необходимый опыт и ресурсы. Иногда в таких ситуациях определенные жертвы работают очень хорошо. Что касается судьи и дисквалификаций, то это может негативно повлиять на наш прогресс. Но должен сказать, что в обоих матчах с «Панатинаикосом» судья влиял на счет и на стиль игры. Моя реакция может быть неправильной, но я должен защищать своих футболистов. Что касается завтрашней игры: я верю, что у нас хороший тренерский штаб, чтобы отреагировать на эту ситуацию».

Шахтер Донецк пресс-конференция Арда Туран Лига конференций Кевин (Шахтер) Шахтер - Серветт
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
