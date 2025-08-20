Донецкий Шахтер активно готовится к очередному поединку еврокубков.

Команда провела тренировку перед матчем со швейцарским Серветтом, который состоится в 4-м раунде квалификации Лиги конференций.

18 августа «горняки» начали подготовку к поединку, а на следующий день команда отправилась в польский Краков, где будет базироваться перед игрой.

Бразилец Кевин после травмы возобновил тренировки с основным составом донецкой команды

Матч Шахтер – Серветт запланирован на четверг, 21 августа, начало – в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Как Шахтер тренировался, готовясь к игре Лиги конференций с Серветтом