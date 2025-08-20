Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро

Президент и владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов подписал кредитное соглашение, по условиям которого получил 60 млн евро. Деньги будут инвестированы в строительство нового парка в румынском городе Вакарешти.

Новый проект бизнесмена создан для производства солнечной энергии. Первые работы в будущем парке начались в январе 2025 года, введение объекта в эксплуатацию ожидается осенью 2027 года.

Ожидается, что подразделение DRI, которое входит в состав DTEK, будет продавать 50% производства энергии в парке компании OMV Petrom SA, которая является одним из крупнейших производителей энергии в Восточной и Южной Европе.

Ринат Ахметов является владельцем донецкого «Шахтера» с 1996 года.

В нынешнем сезоне украинская команда провела три матча в чемпионате Украины (две победы и одна ничья), и продолжает борьбу в Лиге конференции после вылета из Лиги Европы.