Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Динамо прибыло в Сербию на матч Q4 Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив
Лига Европы
20 августа 2025, 06:10 | Обновлено 20 августа 2025, 06:18
ФОТО. Динамо прибыло в Сербию на матч Q4 Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив

Киевская команда сыграет поединок 4-го раунда квалификации ЛЕ

ФОТО. Динамо прибыло в Сербию на матч Q4 Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив
ФК Динамо

Киевское «Динамо» прибыло на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив.

Утром 19 августа киевляне провели тренировку во Львове, а после обеда отправились в путь. Сначала команда добралась до польского города Жешув, а оттуда чартерным рейсом вылетела в столицу Сербии, город Белград. Оттуда динамовцы автобусом добрались до города Нови-Сад, где команда будет базироваться в течение ближайших нескольких дней.

В среду, 20 августа, «бело-синие» проведут регламентную предматчевую тренировку. Матч «Маккаби» Т-А – «Динамо» состоится в четверг, 21 августа, начало – в 21:00 по киевскому времени.

На матч с тель-авивским «Маккаби» динамовцы прибыли в следующем составе:

  • Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Суркис
  • Защитники: Тимчик, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Биловар, Захарченко
  • Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко
  • Нападающие: Ванат, Герреро, Пономаренко
Николай Степанов
