ФОТО. Динамо прибыло в Сербию на матч Q4 Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив
Киевская команда сыграет поединок 4-го раунда квалификации ЛЕ
Киевское «Динамо» прибыло на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив.
Утром 19 августа киевляне провели тренировку во Львове, а после обеда отправились в путь. Сначала команда добралась до польского города Жешув, а оттуда чартерным рейсом вылетела в столицу Сербии, город Белград. Оттуда динамовцы автобусом добрались до города Нови-Сад, где команда будет базироваться в течение ближайших нескольких дней.
В среду, 20 августа, «бело-синие» проведут регламентную предматчевую тренировку. Матч «Маккаби» Т-А – «Динамо» состоится в четверг, 21 августа, начало – в 21:00 по киевскому времени.
На матч с тель-авивским «Маккаби» динамовцы прибыли в следующем составе:
- Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Суркис
- Защитники: Тимчик, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Биловар, Захарченко
- Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко
- Нападающие: Ванат, Герреро, Пономаренко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа
Гийом Оаро похвалил украинского защитника