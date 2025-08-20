ФОТО. Динамо прибыло в Сербию на матч Q4 Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив

Киевское «Динамо» прибыло на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив.

Утром 19 августа киевляне провели тренировку во Львове, а после обеда отправились в путь. Сначала команда добралась до польского города Жешув, а оттуда чартерным рейсом вылетела в столицу Сербии, город Белград. Оттуда динамовцы автобусом добрались до города Нови-Сад, где команда будет базироваться в течение ближайших нескольких дней.

В среду, 20 августа, «бело-синие» проведут регламентную предматчевую тренировку. Матч «Маккаби» Т-А – «Динамо» состоится в четверг, 21 августа, начало – в 21:00 по киевскому времени.

На матч с тель-авивским «Маккаби» динамовцы прибыли в следующем составе:

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Суркис

Защитники: Тимчик, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Биловар, Захарченко

Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко

Нападающие: Ванат, Герреро, Пономаренко