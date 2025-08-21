Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жозе Моуриньо назвал футболиста, который сделал его выдающимся тренером
Другие новости
21 августа 2025, 03:20 |
Жозе Моуриньо назвал футболиста, который сделал его выдающимся тренером

Тренер похвалил Лионеля Месси

Жозе Моуриньо назвал футболиста, который сделал его выдающимся тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Эпатажный испанский тренер Жозе Моуриньо назвал футболиста, который заставил его быть лучшим. Португалец выделил пятикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

«Какой футболист помог мне вырасти как тренеру? Это Лионель Месси. Каждый раз, когда я играл против аргентинца, он заставлял меня очень много думать», – отметил Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

По теме:
Жозе МОУРИНЬО: «Одна команда хотела ничью – и получила ее»
Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Видеообзор матча
Бенфика с Трубиным вдесятером удержала ничью в игре Q4 ЛЧ против Фенербахче
Жозе Моуриньо Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
