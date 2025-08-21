Жозе Моуриньо назвал футболиста, который сделал его выдающимся тренером

Эпатажный испанский тренер Жозе Моуриньо назвал футболиста, который заставил его быть лучшим. Португалец выделил пятикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

«Какой футболист помог мне вырасти как тренеру? Это Лионель Месси. Каждый раз, когда я играл против аргентинца, он заставлял меня очень много думать», – отметил Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.