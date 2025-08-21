Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Звезды на корте: сборные Европы и Мира назвали составы на Кубок Лейвера
Звезды на корте: сборные Европы и Мира назвали составы на Кубок Лейвера

Выставочный турнир пройдет в Сан-Франциско с 19 по 21 сентября

Звезды на корте: сборные Европы и Мира назвали составы на Кубок Лейвера
Laver Cup

С 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США) пройдут матчи выставочного турнира Кубка Лейвера 2025.

Сборные Европы и Мира назвали составы на предстоящие соревнования:

  • Сборная Европы: Карлос Алькарас, Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Якуб Меншик и Флавио Коболли
  • Сборная Мира: Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо, Жоао Фонсека и Франсиско Черундоло

Тренером сборной Европы будет Янник Ноа, а коучем команды Мира – Андре Агасси.

Это будет восьмой розыгрыш Кубка Лейвера. В 2024 году победили европейцы. Всего у сборной Европы пять побед, у команды Мира – две.

Кубок Лейвера Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Хольгер Руне Якуб Меншик Флавио Коболли Тейлор Фритц Бен Шелтон Томми Пол Фрэнсис Тиафо Жоау Фонсека Франсиско Черундоло Андре Агасси Янник Ноа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
