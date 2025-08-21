Другие новости21 августа 2025, 12:12 |
Звезды на корте: сборные Европы и Мира назвали составы на Кубок Лейвера
Выставочный турнир пройдет в Сан-Франциско с 19 по 21 сентября
С 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США) пройдут матчи выставочного турнира Кубка Лейвера 2025.
Сборные Европы и Мира назвали составы на предстоящие соревнования:
- Сборная Европы: Карлос Алькарас, Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Якуб Меншик и Флавио Коболли
- Сборная Мира: Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо, Жоао Фонсека и Франсиско Черундоло
Тренером сборной Европы будет Янник Ноа, а коучем команды Мира – Андре Агасси.
Это будет восьмой розыгрыш Кубка Лейвера. В 2024 году победили европейцы. Всего у сборной Европы пять побед, у команды Мира – две.
