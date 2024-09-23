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23 сентября 2024, 04:47 |
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0

Звездный игрок в одиночку вытащил команду! Известны чемпионы Кубка Лейвера

Сборная Европы благодаря Карлосу Алькаркасу переиграла команду остального мира – 13:11!

23 сентября 2024, 04:47 |
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0
Звездный игрок в одиночку вытащил команду! Известны чемпионы Кубка Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в Берлине прошел 3-й и финальный игровой день Кубка Лейвера 2024 – трехдневный командный турнир, где шесть лучших игроков из Европы соревновались с шестью своими коллегами из других стран мира.

Сборная Европы совершила камбек и одолела команду остального мира – 13:11! Перед 3-м днем европейцы уступали 4:8... За каждую победу 22 сентября командам начислялось по 3 очка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Лейвера 2024. Европа vs Мир (13:11). 3-й игровой день

  • Карлос Алькарас (Испания) / Каспер Рууд (Норвегия) – Бен Шелтон (США) / Фрэнсис Тиафо (США) – 6:2, 7:6 (8:6)
  • Даниил Медведев – Бен Шелтон (США) – 7:6 (8:6), 5:7, [7:10]
  • Александр Зверев (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:7 (5:7), 7:5, [10:5]
  • Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США) – 6:2, 7:5

Это был седьмой розыгрыш Кубка Лейвера. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, а первые четыре остались за командой Европы. Теперь у европейцев 5 побед.

Испанец Карлос Алькарас принес восемь очков для сборной Европы, выиграв два одиночных матча и один парный. Это новый рекорд турнира. Ранее одному игроку не удавалось выиграть столько очков для своей сборной в на одном Кубке Лейвера. Для Карлитоса это был дебют!

Видеообзор матча Карлос Алькарас/ Каспер Рууд – Бен Шелтон / Фрэнсис Тиафо

Видеообзор матча Даниил Медведев – Бен Шелтон

Видеообзор матча Карлос Алькарас – Тейлор Фритц

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Кубок Лейвера Карлос Алькарас (теннисист) Каспер Рууд Бен Шелтон Фрэнсис Тиафо Даниил Медведев Александр Зверев Тейлор Фритц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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