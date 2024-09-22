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22 сентября 2024, 04:09 |
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Кубок Лейвера. Как Европа оказалась на дне? Результаты 2-го дня в Берлине

Сборная остального мира выигрывает 8:4, 21 сентября из европейцев победил только Алькарас

22 сентября 2024, 04:09 |
154
0
Кубок Лейвера. Как Европа оказалась на дне? Результаты 2-го дня в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в Берлине прошел 2-й игровой день Кубок Лейвера 2024 – трехдневный командный турнир, где шесть лучших игроков из Европы соревнуются с шестью своими коллегами из других стран мира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная остального мира по итогам 4 поединков вышла вперед – 8:4. Из европейцев победу одержал только Карлос Алькарас, выиграв одиночный матч. За каждую победу командам начислялось 3 очка.

Кубок Лейвера 2024. Европа vs Мир (4:8). 2-й игровой день

  • Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 3:6, [5:10]
  • Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США) – 6:4, 6:4
  • Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фритц (США) – 4:6, 5:7
  • Каспер Рууд (Норвегия) / Стефанос Циципас (Греция) – Бен Шелтон (США) / Алехандро Табило (Чили) – 1:6, 2:6

В 3-й и финальный игровой день, 22 сентября, за каждую победу команды будут получать по 3 балла. Сборной остального мира достаточно будет выиграть 2 поединка, чтобы одержать верх в противостоянии с европейцами.

Расписание 3-го игрового дня Кубка Лейвера 2024. Европа vs Мир

  • Карлос Алькарас (Испания) / Каспер Рууд (Норвегия) – Бен Шелтон (США) / Фрэнсис Тиафо (США)
  • Даниил Медведев – Бен Шелтон (США)
  • Александр Зверев (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США)
  • Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США)

Это седьмой розыгрыш Кубка Лейвера. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре остались за командой Европы.

Видеообзор матча Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо

Видеообзор матча Карлос Алькарас – Бен Шелтон

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Кубок Лейвера Даниил Медведев Фрэнсис Тиафо Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц Каспер Рууд Стефанос Циципас Алехандро Табило
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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