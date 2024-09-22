Кубок Лейвера. Как Европа оказалась на дне? Результаты 2-го дня в Берлине

21 сентября в Берлине прошел 2-й игровой день Кубок Лейвера 2024 – трехдневный командный турнир, где шесть лучших игроков из Европы соревнуются с шестью своими коллегами из других стран мира.

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Сборная остального мира по итогам 4 поединков вышла вперед – 8:4. Из европейцев победу одержал только Карлос Алькарас, выиграв одиночный матч. За каждую победу командам начислялось 3 очка.

Кубок Лейвера 2024. Европа vs Мир (4:8). 2-й игровой день

Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 3:6, [5:10]

(США) – 6:3, 3:6, [5:10] Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США) – 6:4, 6:4

(Испания) – Бен Шелтон (США) – 6:4, 6:4 Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фритц (США) – 4:6, 5:7

(США) – 4:6, 5:7 Каспер Рууд (Норвегия) / Стефанос Циципас (Греция) – Бен Шелтон (США) / Алехандро Табило (Чили) – 1:6, 2:6

В 3-й и финальный игровой день, 22 сентября, за каждую победу команды будут получать по 3 балла. Сборной остального мира достаточно будет выиграть 2 поединка, чтобы одержать верх в противостоянии с европейцами.

Расписание 3-го игрового дня Кубка Лейвера 2024 . Европа vs Мир

Карлос Алькарас (Испания) / Каспер Рууд (Норвегия) – Бен Шелтон (США) / Фрэнсис Тиафо (США)

Даниил Медведев – Бен Шелтон (США)

Александр Зверев (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США)

Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США)

Это седьмой розыгрыш Кубка Лейвера. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре остались за командой Европы.

Видеообзор матча Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо

Видеообзор матча Карлос Алькарас – Бен Шелтон