Кубок Лейвера. Европа vs Мир. Как завершился 1-й игровой день в Берлине?
Счет равный – 2:2, Карлос Алькарас проиграл в парном матче
20 сентября в Берлине стартовал Кубок Лейвера 2024 – трехдневный командный турнир, где шесть лучших игроков из Европы соревнуются с шестью своими коллегами из других стран мира.
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После 1-го игрового дня счет равный – 2:2. В играх одиночного разряда сборная Европы одержала две победы, а команда остального мира – одну.
Кубок Лейвера 2024. Европа vs Мир (2:2). 1-й игровой день
- Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 4:6, 4:6
- Стефанос Циципас (Греция) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 6:1, 6:4
- Григор Димитров (Болгария) – Алехандро Табило (Чили) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)
- Карлос Алькарас (Испания) / Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фритц (США) / Бен Шелтон (США) – 6:7 (5:7), 4:6
Во 2-й игровой день, 21 сентября, за каждую победу команды будут получать по 2 очка.
Расписание 2-го игрового дня Кубка Лейвера 2024. Европа vs Мир
- Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо (США)
- Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США)
- Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фритц (США)
- Каспер Рууд (Норвегия) / Стефанос Циципас (Греция) – Бен Шелтон (США) / Алехандро Табило (Чили)
Это седьмой розыгрыш Кубка Лейвера. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре остались за командой Европы.
Видеообзор матча Каспер Рууд – Франсиско Черундоло
Видеообзор матча Стефанос Циципас – Танаси Коккинакис
Видеообзор матча Григор Димитров – Алехандро Табило
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