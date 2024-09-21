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21 сентября 2024, 04:57 | Обновлено 21 сентября 2024, 05:02
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Кубок Лейвера. Европа vs Мир. Как завершился 1-й игровой день в Берлине?

Счет равный – 2:2, Карлос Алькарас проиграл в парном матче

21 сентября 2024, 04:57 | Обновлено 21 сентября 2024, 05:02
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Кубок Лейвера. Европа vs Мир. Как завершился 1-й игровой день в Берлине?
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября в Берлине стартовал Кубок Лейвера 2024 – трехдневный командный турнир, где шесть лучших игроков из Европы соревнуются с шестью своими коллегами из других стран мира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 1-го игрового дня счет равный – 2:2. В играх одиночного разряда сборная Европы одержала две победы, а команда остального мира – одну.

Кубок Лейвера 2024. Европа vs Мир (2:2). 1-й игровой день

  • Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 4:6, 4:6
  • Стефанос Циципас (Греция) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 6:1, 6:4
  • Григор Димитров (Болгария) – Алехандро Табило (Чили) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)
  • Карлос Алькарас (Испания) / Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фритц (США) / Бен Шелтон (США) – 6:7 (5:7), 4:6

Во 2-й игровой день, 21 сентября, за каждую победу команды будут получать по 2 очка.

Расписание 2-го игрового дня Кубка Лейвера 2024. Европа vs Мир

  • Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо (США)
  • Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США)
  • Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фритц (США)
  • Каспер Рууд (Норвегия) / Стефанос Циципас (Греция) – Бен Шелтон (США) / Алехандро Табило (Чили)

Это седьмой розыгрыш Кубка Лейвера. Два последних розыгрыша выиграла команда Мира, хотя первые четыре остались за командой Европы.

Видеообзор матча Каспер Рууд – Франсиско Черундоло

Видеообзор матча Стефанос Циципас – Танаси Коккинакис

Видеообзор матча Григор Димитров – Алехандро Табило

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Кубок Лейвера Каспер Рууд Франсиско Черундоло Стефанос Циципас Танаси Коккинакис Григор Димитров Алехандро Табило Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц Бен Шелтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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