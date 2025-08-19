Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати

19 августа ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на хардовом Мастерсе в Цинциннати, США.

Трофей завоевал звездный Карлос Алькарас, который в финале переиграл Янника Синнера – итальянец снялся после пяти проигранных геймов в первом сете.

Карлос прибавил 1000 очков, а Янник, который является первой ракеткой мира, потерял 550 пунктов из-за того, что не сумел защитить прошлогодний трофей. Сейчас испанец отстает от Синнера на 1890 баллов – после списания очков за US Open (Янник – действующий чемпион) Алькарас поднимется на вершину рейтинга.

В топ-10 произошло еще одно изменение: Карен Хачанов поднялся на девятую позицию, а Хольгер Руне выпал из первой десятки.

Существенный прогресс в Цинциннати оформил Теренс Атман – француз сенсационно добрался до полуфинала. В обновленной версии рейтинга Атман поднялся на 69-е место, дебютировав в топ-100. Перед Мастерсом в Цинциннати он занимал 136-ю позицию.

Муж Свитолиной Гаэль Монфис потерял четыре строчки и сейчас замыкает топ-50.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР