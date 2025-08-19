Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати
ATP
19 августа 2025, 17:50 |
Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати

Француз Теренс Атман поднялся на 69-е место со 136-й позиции

Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

19 августа ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на хардовом Мастерсе в Цинциннати, США.

Трофей завоевал звездный Карлос Алькарас, который в финале переиграл Янника Синнера – итальянец снялся после пяти проигранных геймов в первом сете.

Карлос прибавил 1000 очков, а Янник, который является первой ракеткой мира, потерял 550 пунктов из-за того, что не сумел защитить прошлогодний трофей. Сейчас испанец отстает от Синнера на 1890 баллов – после списания очков за US Open (Янник – действующий чемпион) Алькарас поднимется на вершину рейтинга.

В топ-10 произошло еще одно изменение: Карен Хачанов поднялся на девятую позицию, а Хольгер Руне выпал из первой десятки.

Существенный прогресс в Цинциннати оформил Теренс Атман – француз сенсационно добрался до полуфинала. В обновленной версии рейтинга Атман поднялся на 69-е место, дебютировав в топ-100. Перед Мастерсом в Цинциннати он занимал 136-ю позицию.

Муж Свитолиной Гаэль Монфис потерял четыре строчки и сейчас замыкает топ-50.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Стало известно, кто заменит Синнера и Синякову в миксте на US Open 2025
Синнер снялся со смешанного парного разряда на US Open 2025
Карлос АЛЬКАРАС: «Я увидел по его языку тела, что ему плохо»
рейтинг ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц Джек Дрейпер Бен Шелтон Новак Джокович Лоренцо Музетти Карен Хачанов Алекс де Минаур Теренс Атман ATP Цинциннати Виталий Сачко Олег Приходько Александр Овчаренко Вячеслав Белинский Алексей Крутых Эрик Ваншельбойм Вадим Урсу Юрий Джавакян Владислав Орлов Александр Брайнин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
