Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 19 августа
Во вторник в Нью-Йорке сыграют Анастасия Соболева и Александра Олейникова
19 августа на Открытом чемпионата США 2025 продолжатся матчи первого раунда квалификации.
Во вторник на мейджоре в Нью-Йорке выступят две украинские теннисистки: Анастасия Соболева и Александра Олейникова.
Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 19 августа
Корт №16. 3-й запуск (не ранее 21:00)
Александра Олейникова – Лизетт Кабрера
Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Анастасия Соболева – Саша Викери
