19 августа на Открытом чемпионата США 2025 продолжатся матчи первого раунда квалификации.

Во вторник на мейджоре в Нью-Йорке выступят две украинские теннисистки: Анастасия Соболева и Александра Олейникова.

Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 19 августа

Корт №16. 3-й запуск (не ранее 21:00)

Александра Олейникова – Лизетт Кабрера

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Анастасия Соболева – Саша Викери