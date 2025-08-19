Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 19 августа
US Open
19 августа 2025, 09:04 |
341
0

Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 19 августа

Во вторник в Нью-Йорке сыграют Анастасия Соболева и Александра Олейникова

19 августа 2025, 09:04 |
341
0
Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 19 августа
Instagram. Александра Олейникова

19 августа на Открытом чемпионата США 2025 продолжатся матчи первого раунда квалификации.

Во вторник на мейджоре в Нью-Йорке выступят две украинские теннисистки: Анастасия Соболева и Александра Олейникова.

Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 19 августа

Корт №16. 3-й запуск (не ранее 21:00)

Александра Олейникова Лизетт Кабрера

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Анастасия Соболева Саша Викери

По теме:
Минус одна украинка: Снигур потерпела поражение в квалификации US Open
Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Свитолина прибыла в Нью-Йорк и провела тренировку на кортах US Open
расписание Анастасия Соболева Александра Олейникова US Open 2025 Лизетт Кабрера Саша Викери
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18 августа 2025, 22:04 1
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»

«Барселона» проведет матч Ла Лиги в Майами

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
Футбол | 18 августа 2025, 11:52 4
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»

Украинский защитник высказался об Усмане Дембеле

Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Финал в Цинциннати. Видеообзор матча
Теннис | 19.08.2025, 06:39
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Финал в Цинциннати. Видеообзор матча
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Финал в Цинциннати. Видеообзор матча
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Футбол | 19.08.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 93
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем