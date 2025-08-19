Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
19 августа 2025, 07:12 |
Впервые за 11 лет финал Мастерса завершился досрочно из-за снятия игрока

18 августа Янник Синнер не сумел доиграть матч за трофей турнира АТР 1000 в Цинцниннати

19 августа 2025, 07:12 |
Впервые за 11 лет финал Мастерса завершился досрочно из-за снятия игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

18 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США) между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Встреча завершилась досрочно – Синнер отказался продолжать поединок после пяти проигранных сетов. Карлитос завоевал трофей престижных соревнований.

Лишь в девятый раз в Открытой Эре финал Мастерса завершился досрочно из-за снятие игрока. В последний раз такое было в 2014 году, когда Кей Нисикори не сумел доиграть матч против Рафаэля Надаля в Мадриде.

Все снятия в финалах Мастерсов в Открытой эре:

  • Цинциннати 2025. Янник Синнер снялся в матче против Карлоса Алькараса
  • Мадрид 2014, Кей Нисикори (Рафаэль Надаль)
  • Цинциннати 2011, Новак Джокович (Энди Маррей)
  • Майами 2004, Гильермо Кориа (Энди Роддик)
  • Монте-Карло 1999, Марсело Риос (Густаво Куэртен)
  • Гамбург 1998, Алекс Корретха (Альберт Коста)
  • Майами 1996, Горан Иванишевич (Андре Агасси)
  • Рим 1991, Альберто Манчини (Эмилио Санчес)
  • Париж 1990, Борис Беккер (Стефан Эдберг)
По теме:
Карлос АЛЬКАРАС: «Я просто должен извиниться»
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал завершился досрочно. Видеообзор матча
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
ATP Цинциннати Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
