Впервые за 11 лет финал Мастерса завершился досрочно из-за снятия игрока
18 августа Янник Синнер не сумел доиграть матч за трофей турнира АТР 1000 в Цинцниннати
18 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США) между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.
Встреча завершилась досрочно – Синнер отказался продолжать поединок после пяти проигранных сетов. Карлитос завоевал трофей престижных соревнований.
Лишь в девятый раз в Открытой Эре финал Мастерса завершился досрочно из-за снятие игрока. В последний раз такое было в 2014 году, когда Кей Нисикори не сумел доиграть матч против Рафаэля Надаля в Мадриде.
Все снятия в финалах Мастерсов в Открытой эре:
- Цинциннати 2025. Янник Синнер снялся в матче против Карлоса Алькараса
- Мадрид 2014, Кей Нисикори (Рафаэль Надаль)
- Цинциннати 2011, Новак Джокович (Энди Маррей)
- Майами 2004, Гильермо Кориа (Энди Роддик)
- Монте-Карло 1999, Марсело Риос (Густаво Куэртен)
- Гамбург 1998, Алекс Корретха (Альберт Коста)
- Майами 1996, Горан Иванишевич (Андре Агасси)
- Рим 1991, Альберто Манчини (Эмилио Санчес)
- Париж 1990, Борис Беккер (Стефан Эдберг)
