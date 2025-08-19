Впервые за 11 лет финал Мастерса завершился досрочно из-за снятия игрока

18 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США) между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Встреча завершилась досрочно – Синнер отказался продолжать поединок после пяти проигранных сетов. Карлитос завоевал трофей престижных соревнований.

Лишь в девятый раз в Открытой Эре финал Мастерса завершился досрочно из-за снятие игрока. В последний раз такое было в 2014 году, когда Кей Нисикори не сумел доиграть матч против Рафаэля Надаля в Мадриде.

Все снятия в финалах Мастерсов в Открытой эре: