Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал завершился досрочно. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире АТР 1000 в Цинциннати
18 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).
В 22:00 по Киеву на корт вышли Янник Синнер и Карлос Алькарас. Поединок завершился досрочно – теннисисты не доиграли даже первый сет.
Синнер отказался от продолжения борьбы при счете 0:5 из-за плохого самочувствия.
Следующим турниром Янника и Карлоса будет Открытый чемпионат США 2025. 19 числа оба должны стартовать в смешанном парном разряде.
🏆 АТР 1000 Цинциннати. Хард, финал
Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 0:5, RET., Сіннер
Видеообзор матча
