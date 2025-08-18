Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал завершился досрочно. Видеообзор матча
ATP
18 августа 2025, 23:25 |
235
0

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал завершился досрочно. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на турнире АТР 1000 в Цинциннати

18 августа 2025, 23:25 |
235
0
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал завершился досрочно. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

18 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

В 22:00 по Киеву на корт вышли Янник Синнер и Карлос Алькарас. Поединок завершился досрочно – теннисисты не доиграли даже первый сет.

Синнер отказался от продолжения борьбы при счете 0:5 из-за плохого самочувствия.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующим турниром Янника и Карлоса будет Открытый чемпионат США 2025. 19 числа оба должны стартовать в смешанном парном разряде.

🏆 АТР 1000 Цинциннати. Хард, финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 0:5, RET., Сіннер

Видеообзор матча

По теме:
Карлос АЛЬКАРАС: «Я просто должен извиниться»
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Цинциннати теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18 августа 2025, 07:53 3
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»

Британец считает, что украинец должен был бы сразиться с Чисорой

Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2025, 07:11 2
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати

Ига Свентек и Жасмин Паолини разыграют трофей тысячника в США

«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
Теннис | 18.08.2025, 18:14
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Бокс | 18.08.2025, 05:32
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 22:22
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 11
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 8
Бокс
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 96
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем