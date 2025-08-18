Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал завершился досрочно. Видеообзор матча

18 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

В 22:00 по Киеву на корт вышли Янник Синнер и Карлос Алькарас. Поединок завершился досрочно – теннисисты не доиграли даже первый сет.

Синнер отказался от продолжения борьбы при счете 0:5 из-за плохого самочувствия.

Следующим турниром Янника и Карлоса будет Открытый чемпионат США 2025. 19 числа оба должны стартовать в смешанном парном разряде.

🏆 АТР 1000 Цинциннати. Хард, финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 0:5, RET., Сіннер

Видеообзор матча