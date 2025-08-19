Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мы выходили на поле, как на войну»

Бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец сравнил нынешнее поколение футболистов львовского клуба с прошлым:

«У нас тогда был характер. Агрессия – тоже. Мы выходили на поле и грызли землю. Мы выходили не просто играть – мы шли на поле, как на войну. Агрессия, характер, заряд – все это было на порядок выше. Мы боролись так, как будто это последний матч в жизни. Сейчас немного другие времена, другое поколение. И, возможно, у новых ребят другие подходы, другая ментальность – и это тоже нормально.

Но тогда мы по-другому относились к игре. Мы больше ценили то, что имели. Мы смотрели друг другу в глаза и точно знали: сегодня соперник не увезет отсюда победу. Просто не имеет права. И это не о пафосе – это о внутреннем ощущении. Чемпионат тогда был сильнее, жестче. Но главное – мы жили каждым матчем. И именно этого, как мне кажется, сегодня немного не хватает».