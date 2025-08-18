Другие новости18 августа 2025, 19:35 |
1413
5
ФОТО. Жена динамовца зажгла в бикини – потрясающая форма
Дарина Михайленко – пример для многих
18 августа 2025, 19:35 |
1413
5
Дарина, тренер и возлюбленная полузащитника киевского «Динамо» Николая Михайленко, поделилась откровенными снимками с отдыха.
Ее образ в черном бикини и стройные линии тела подчеркивают женственность и сексуальность жены украинского футболиста.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Особенно поражает факт, что совсем недавно Даша подарила жизнь малышу.
Несмотря на это, украинка в потрясающей форме и своим примером мотивирует других заниматься спортом.
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Из всех жён мне понравилась жена Виталика Миколенко. Никакой пошлости,симпатичная девушка. Зачем вообще это выставлять?
Що це за страшко?
Да ну нах
Без протигазу до такої запальнички і не підійдеш.,😂
Снимок спиной как на медосмотре.
