Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена динамовца зажгла в бикини – потрясающая форма
18 августа 2025, 19:35 |
1413
5

ФОТО. Жена динамовца зажгла в бикини – потрясающая форма

Дарина Михайленко – пример для многих

ФОТО. Жена динамовца зажгла в бикини – потрясающая форма
Instagram. Дарина Михайленко

Дарина, тренер и возлюбленная полузащитника киевского «Динамо» Николая Михайленко, поделилась откровенными снимками с отдыха.

Ее образ в черном бикини и стройные линии тела подчеркивают женственность и сексуальность жены украинского футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Особенно поражает факт, что совсем недавно Даша подарила жизнь малышу.

Несмотря на это, украинка в потрясающей форме и своим примером мотивирует других заниматься спортом.

Максим Лапченко Источник: Instagram
