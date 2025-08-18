ФОТО. Жена динамовца зажгла в бикини – потрясающая форма

Дарина, тренер и возлюбленная полузащитника киевского «Динамо» Николая Михайленко, поделилась откровенными снимками с отдыха.

Ее образ в черном бикини и стройные линии тела подчеркивают женственность и сексуальность жены украинского футболиста.

Особенно поражает факт, что совсем недавно Даша подарила жизнь малышу.

Несмотря на это, украинка в потрясающей форме и своим примером мотивирует других заниматься спортом.