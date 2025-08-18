Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ATP 1000 в Цинциннати

Коллаж Sport.ua

18 августа состоится финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

Ориентировочно в 22:00 на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 14-я встреча соперников на уровне Тура. Счет 8:5 в пользу Карлоса.

Победитель противостояния выиграет трофей американского Мастерса. Янник является действующим чемпионом.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
