Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 августа состоится финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

Ориентировочно в 22:00 на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

Это будет 14-я встреча соперников на уровне Тура. Счет 8:5 в пользу Карлоса.

Победитель противостояния выиграет трофей американского Мастерса. Янник является действующим чемпионом.

