Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ATP 1000 в Цинциннати
18 августа состоится финальный матч на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).
Ориентировочно в 22:00 на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).
Это будет 14-я встреча соперников на уровне Тура. Счет 8:5 в пользу Карлоса.
Победитель противостояния выиграет трофей американского Мастерса. Янник является действующим чемпионом.
