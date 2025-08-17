Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу

Испанский вингер «Хетафе» Петер Федерико привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, столичный клуб сделал предложение по 23-летнему футболисту. Формат сделки: платная аренда с правом выкупа. Сам Федерико открыт к переходу.

В прошедшем сезоне Петер Федерико провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

