Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 20:31 | Обновлено 17 августа 2025, 20:51
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу

Петер Федерико привлекает внимание киевского клуба

Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Федерико

Испанский вингер «Хетафе» Петер Федерико привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, столичный клуб сделал предложение по 23-летнему футболисту. Формат сделки: платная аренда с правом выкупа. Сам Федерико открыт к переходу.

В прошедшем сезоне Петер Федерико провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее стало известно, почему с «Динамо» не сыграл лидер «Эпицентра».

