Стало известно, почему с Динамо не сыграл лидер Эпицентра

В матче 3-го тура чемпионата УПЛ «Эпицентр» – «Динамо» в заявке подольчан отсутствовал лидер атаки Андрей Борячук.

Как стало известно Sport.ua, простудное заболевание помешало ему даже просто поболеть за своих одноклубников в Тернополе.

По имеющейся информации, предпринимаются усилия, чтобы Борячук вернулся в строй к матчу 1/32 финала Кубка Украины против любительского «Агротеха» (базовые даты – 23-24 августа).

Также продолжают восстанавливаться после травм вратарь «Эпицентра» Глеб Бушняк и полузащитник Андрей Липовуз.

На данный момент футболисты «Эпицентра» занимают 15-е место в чемпионате УПЛ, потерпев три поражения подряд.

