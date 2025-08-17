Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 15:22 | Обновлено 17 августа 2025, 15:27
Стало известно, почему с Динамо не сыграл лидер Эпицентра

Футболист не смог даже поддерживать команду с трибун

ФК Эпицентр. Андрей Борячук

В матче 3-го тура чемпионата УПЛ «Эпицентр» – «Динамо» в заявке подольчан отсутствовал лидер атаки Андрей Борячук.

Как стало известно Sport.ua, простудное заболевание помешало ему даже просто поболеть за своих одноклубников в Тернополе.

По имеющейся информации, предпринимаются усилия, чтобы Борячук вернулся в строй к матчу 1/32 финала Кубка Украины против любительского «Агротеха» (базовые даты – 23-24 августа).

Также продолжают восстанавливаться после травм вратарь «Эпицентра» Глеб Бушняк и полузащитник Андрей Липовуз.

На данный момент футболисты «Эпицентра» занимают 15-е место в чемпионате УПЛ, потерпев три поражения подряд.

Ранее бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия судейских бригад в резонансных эпизодах некоторых матчей 3-го тура чемпионата УПЛ.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо инсайд Андрей Борячук Андрей Липовуз
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
