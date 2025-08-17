Стало известно, почему с Динамо не сыграл лидер Эпицентра
Футболист не смог даже поддерживать команду с трибун
В матче 3-го тура чемпионата УПЛ «Эпицентр» – «Динамо» в заявке подольчан отсутствовал лидер атаки Андрей Борячук.
Как стало известно Sport.ua, простудное заболевание помешало ему даже просто поболеть за своих одноклубников в Тернополе.
По имеющейся информации, предпринимаются усилия, чтобы Борячук вернулся в строй к матчу 1/32 финала Кубка Украины против любительского «Агротеха» (базовые даты – 23-24 августа).
Также продолжают восстанавливаться после травм вратарь «Эпицентра» Глеб Бушняк и полузащитник Андрей Липовуз.
На данный момент футболисты «Эпицентра» занимают 15-е место в чемпионате УПЛ, потерпев три поражения подряд.
Ранее бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия судейских бригад в резонансных эпизодах некоторых матчей 3-го тура чемпионата УПЛ.
