Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Принципиальная позиция. Фаны Черноморца перешли на украинский язык
Украина. Первая лига
17 августа 2025, 16:31 | Обновлено 17 августа 2025, 16:39
527
1

Принципиальная позиция. Фаны Черноморца перешли на украинский язык

Когда осознание происходит не только в обществе

17 августа 2025, 16:31 | Обновлено 17 августа 2025, 16:39
527
1
Принципиальная позиция. Фаны Черноморца перешли на украинский язык
Черноморец

Вчера на главной футбольной арене Одессы, стадионе «Черноморец», произошла знаковая ситуация. Во время матча 3-го тура чемпионата первой лиги, в котором встречались «Черноморец» и полтавская «Ворскла», фанаты одесской команды скандировали и выкрикивали различные кричалки на украинском языке.

В течение каждого тайма над спортивным сооружением время от времени громко звучали «Вперед, Одесо, ми з тобою!», «Одесский моряк!» и речитативы «Моряки, вперед!», «О-де-си-ти!» и другие. Всё это зарождалось на трибуне с фанатами ультрас, заряжавших их лидер Сергей «Статист», после чего скандирования подхватывались и другими трибунами.

Следует отметить, что ранее поддержка со стороны одесских болельщиков осуществлялась преимущественно на русском языке. Однако, похоже, что война существенно изменила взгляды и сознание одесситов. Циничная жестокость безумного врага, который убивает, насилует, издевается, разрушает, грабит, нагло лжет и лицемерит, кардинально изменила отношение в городе к языку страны-агрессора.

По завершении матча, в котором был зафиксирован ничейный счет 0:0, футболисты и тренеры обеих команд положительно отзывались о атмосфере на стадионе, чего не наблюдалось в Одессе почти три с половиной года, с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Ранее итог поединка в Одессе с «Ворсклой» подвел главный тренер клуба Александр Кучер.

По теме:
Тростянец – Локомотив – 3:0. Отличная игра Замуренко. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Только вышел на замену. Винисиус Тобиас прошил голкипера Вереса
Ротань и Пономарев определились со составами на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла инсайд фанаты ультрас болельщики
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Бокс | 16 августа 2025, 22:15 1
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе

Хорватский боксер одолел британца Дэвида Аделейе по итогам десяти раундов

Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 августа 2025, 21:02 0
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча

«Рома» провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата

Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 17.08.2025, 15:19
Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Футбол | 17.08.2025, 12:48
Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Бокс | 16.08.2025, 18:59
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NikoKam1969
Молодці. Честь і похвала.
Ответить
0
Популярные новости
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 29
MMA
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 4
Футбол
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 16
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем