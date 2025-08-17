Принципиальная позиция. Фаны Черноморца перешли на украинский язык

Вчера на главной футбольной арене Одессы, стадионе «Черноморец», произошла знаковая ситуация. Во время матча 3-го тура чемпионата первой лиги, в котором встречались «Черноморец» и полтавская «Ворскла», фанаты одесской команды скандировали и выкрикивали различные кричалки на украинском языке.

В течение каждого тайма над спортивным сооружением время от времени громко звучали «Вперед, Одесо, ми з тобою!», «Одесский моряк!» и речитативы «Моряки, вперед!», «О-де-си-ти!» и другие. Всё это зарождалось на трибуне с фанатами ультрас, заряжавших их лидер Сергей «Статист», после чего скандирования подхватывались и другими трибунами.

Следует отметить, что ранее поддержка со стороны одесских болельщиков осуществлялась преимущественно на русском языке. Однако, похоже, что война существенно изменила взгляды и сознание одесситов. Циничная жестокость безумного врага, который убивает, насилует, издевается, разрушает, грабит, нагло лжет и лицемерит, кардинально изменила отношение в городе к языку страны-агрессора.

По завершении матча, в котором был зафиксирован ничейный счет 0:0, футболисты и тренеры обеих команд положительно отзывались о атмосфере на стадионе, чего не наблюдалось в Одессе почти три с половиной года, с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Ранее итог поединка в Одессе с «Ворсклой» подвел главный тренер клуба Александр Кучер.