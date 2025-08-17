Александр КУЧЕР: «Ребята искали впереди счастья, но не нашли»

В субботу, 16 августа, в Одессе прошел матч 3-го тура Первой лиги. «Черноморец» и «Ворскла» сыграли вничью 0:0. Итог поединка подвел главный тренер одесского клуба Александр Кучер.

– Такая напряженная игра получилась. Владели преимуществом, контролировали игру, не хватало только одного – забитого мяча. Не было, может, интенсивности такой игры, во что уже с первого тайма игроки Ворсклы тянули время, всегда хватали судороги. Они там не вводили мяч, задержки делали большие, сбивали темп этим. Но я не могу упрекать своих ребят, потому что они хотели, они старались. Я же говорю, не хватило только забитого гола.

– Разочарованы ли счетом 0:0?

– У нас длинная дистанция в чемпионате. Главное было не пропустить. В таких играх бывает, когда ты уже лезешь в конце, можно и пропустить гол. Всё равно мы надежно сыграли в обороне в этом плане. И все равно ребята впереди искали счастья, но не нашли его. Лезли вперед, они хотели, желание было у них. Они в этом отношении молодцы. Где-то сыгранности еще не хватает. У нас все-таки есть ошибки, которые не нужно совершать, их нужно убирать и улучшать все равно нашу игру в атаке.

Было много фолов, скажем грубых. Прыгали сзади, но я не понимаю, почему судья не реагировал на это в первом тайме. Я думаю, там несколько игроков бы, пожалуй, не доиграли даже. Но судья решил дотянуть до середины второго. Только там он дал желтую карточку. Я не знаю, почему такое решение было. Если она желтая с прыжком сзади, то она желтая. Там нет разницы, это первая минута или 20-я минута. Надо реагировать сразу на такие моменты.

- Тот факт, что в составе Черноморца есть ряд игроков, которые раньше играли за Ворсклу, прибавлял какой-то процент мотивации или какой-то настроенности ваших подопечных?

– Каждый футболист, когда он переходит из команды в команду, конечно есть у него эмоциональное состояние, конечно, хочется сыграть против своей бывшей команды, что-то показать, гол забить. Трудно мне комментировать, это нужно с ними разговаривать.

– Чего не хватило команде, чтобы одолеть оборону Ворсклы?

– Во втором тайме, когда мы перестроились, мы сменили тактику, вышли в два нападающих, потом мы поменяли на три. Были уже зоны, где они не успевали перекрывать и разрезали их передачами внутрь. Конечно, был брак.

Нет победы, да, но мы не проиграли. Надо забивать, я согласен. Потому что, если мы хотим чего-то добиться, то нужно брать три очка, дома особенно.