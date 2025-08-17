Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Ребята искали впереди счастья, но не нашли»
Первая лига
Черноморец
16.08.2025 17:00 – FT 0 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 августа 2025, 12:34 | Обновлено 17 августа 2025, 12:38
465
1

Александр КУЧЕР: «Ребята искали впереди счастья, но не нашли»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал результат матча с «Ворсклой»

17 августа 2025, 12:34 | Обновлено 17 августа 2025, 12:38
465
1
Александр КУЧЕР: «Ребята искали впереди счастья, но не нашли»
ФК Черноморец. Александр Кучер

В субботу, 16 августа, в Одессе прошел матч 3-го тура Первой лиги. «Черноморец» и «Ворскла» сыграли вничью 0:0. Итог поединка подвел главный тренер одесского клуба Александр Кучер.

– Такая напряженная игра получилась. Владели преимуществом, контролировали игру, не хватало только одного – забитого мяча. Не было, может, интенсивности такой игры, во что уже с первого тайма игроки Ворсклы тянули время, всегда хватали судороги. Они там не вводили мяч, задержки делали большие, сбивали темп этим. Но я не могу упрекать своих ребят, потому что они хотели, они старались. Я же говорю, не хватило только забитого гола.

– Разочарованы ли счетом 0:0?

– У нас длинная дистанция в чемпионате. Главное было не пропустить. В таких играх бывает, когда ты уже лезешь в конце, можно и пропустить гол. Всё равно мы надежно сыграли в обороне в этом плане. И все равно ребята впереди искали счастья, но не нашли его. Лезли вперед, они хотели, желание было у них. Они в этом отношении молодцы. Где-то сыгранности еще не хватает. У нас все-таки есть ошибки, которые не нужно совершать, их нужно убирать и улучшать все равно нашу игру в атаке.

Было много фолов, скажем грубых. Прыгали сзади, но я не понимаю, почему судья не реагировал на это в первом тайме. Я думаю, там несколько игроков бы, пожалуй, не доиграли даже. Но судья решил дотянуть до середины второго. Только там он дал желтую карточку. Я не знаю, почему такое решение было. Если она желтая с прыжком сзади, то она желтая. Там нет разницы, это первая минута или 20-я минута. Надо реагировать сразу на такие моменты.

- Тот факт, что в составе Черноморца есть ряд игроков, которые раньше играли за Ворсклу, прибавлял какой-то процент мотивации или какой-то настроенности ваших подопечных?

– Каждый футболист, когда он переходит из команды в команду, конечно есть у него эмоциональное состояние, конечно, хочется сыграть против своей бывшей команды, что-то показать, гол забить. Трудно мне комментировать, это нужно с ними разговаривать.

Чего не хватило команде, чтобы одолеть оборону Ворсклы?

– Во втором тайме, когда мы перестроились, мы сменили тактику, вышли в два нападающих, потом мы поменяли на три. Были уже зоны, где они не успевали перекрывать и разрезали их передачами внутрь. Конечно, был брак.

Нет победы, да, но мы не проиграли. Надо забивать, я согласен. Потому что, если мы хотим чего-то добиться, то нужно брать три очка, дома особенно.

По теме:
Агробизнес – Металлист – 1:0. Забили перед перерывом. Видео голов и обзор
Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Воспользовались ошибкой. Кудровка забила второй мяч в ворота Полтавы
Александр Бабич Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Ворскла Полтава видео голов и обзор Черноморец - Ворскла пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Футбол | 16 августа 2025, 19:38 5
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ

Олег Саленко считает, что в киевском клубе достаточно высокий уровень футболистов

Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Бокс | 16 августа 2025, 22:15 1
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе

Хорватский боксер одолел британца Дэвида Аделейе по итогам десяти раундов

Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.08.2025, 07:00
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 17.08.2025, 13:37
Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1
Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Бокс | 17.08.2025, 00:45
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Воду ще не відключили ?
Ответить
+1
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 4
Футбол
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 2
Футбол
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем