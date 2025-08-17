Черноморец – Ворскла – 0:0. Напряженный матч без голов. Видеообзор
Фавориты Первой лиги провели матч в Одессе
В субботу, 16 августа, в Первой лиге состоялись матчи 3-го тура. Одесский «Черноморец» сыграл с полтавской «Ворсклой».
«Черноморец» и «Ворскла» прошлый сезон провели в УПЛ. Обе команды планируют не задерживаться в Первой лиге и вернуться в элиту.
Обе команды выиграли свои предыдущие матчи и намеревались продолжить победную серию. «Черноморец» проводил позиционные атаки, а «Ворскла» придерживалась оборонительной тактики.
Моменты для взятия ворот були у обеих команд. Но на табло так и остались нули.
Первая лига. 3-й тур, 16 августа. Одесса, стадион «Черноморец»
«Черноморец» Одесса – «Ворскла» Полтава – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
