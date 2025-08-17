Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец – Ворскла – 0:0. Напряженный матч без голов. Видеообзор
Первая лига
Черноморец
16.08.2025 17:00 – FT 0 : 0
Ворскла
Украина. Первая лига
17 августа 2025, 10:58
11
0

Черноморец – Ворскла – 0:0. Напряженный матч без голов. Видеообзор

Фавориты Первой лиги провели матч в Одессе

17 августа 2025, 10:58
11
0
Черноморец – Ворскла – 0:0. Напряженный матч без голов. Видеообзор
ФК Черноморец

В субботу, 16 августа, в Первой лиге состоялись матчи 3-го тура. Одесский «Черноморец» сыграл с полтавской «Ворсклой».

«Черноморец» и «Ворскла» прошлый сезон провели в УПЛ. Обе команды планируют не задерживаться в Первой лиге и вернуться в элиту.

Обе команды выиграли свои предыдущие матчи и намеревались продолжить победную серию. «Черноморец» проводил позиционные атаки, а «Ворскла» придерживалась оборонительной тактики.

Моменты для взятия ворот були у обеих команд. Но на табло так и остались нули.

Первая лига. 3-й тур, 16 августа. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – «Ворскла» Полтава – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

Александр Бабич Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
