Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. Черноморец – Ворскла и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Черноморец
16.08.2025 17:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
Первая лига. Черноморец – Ворскла и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 16 августа видеотрансляцию матчей 3-го тура

ФК Подолье

16 августа проходят матчи 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 3-й тур, 16 августа 2025

  • 13:00. Металлург Запорожье – Подолье Хмельницкий
  • 15:00. Агробизнес Волочиск – Металлист Харьков
  • 17:00. Черноморец Одесса – Ворскла Полтава

Турнирная таблица

13:00. Металлург Запорожье – Подолье Хмельницкий

15:00. Агробизнес Волочиск – Металлист Харьков

17:00. Черноморец Одесса – Ворскла Полтава

