16.08.2025 17:00 - : -
Украина. Первая лига16 августа 2025, 10:53 | Обновлено 16 августа 2025, 11:03
120
0
Первая лига. Черноморец – Ворскла и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 16 августа видеотрансляцию матчей 3-го тура
16 августа 2025, 10:53 | Обновлено 16 августа 2025, 11:03
120
0
16 августа проходят матчи 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 3-й тур, 16 августа 2025
- 13:00. Металлург Запорожье – Подолье Хмельницкий
- 15:00. Агробизнес Волочиск – Металлист Харьков
- 17:00. Черноморец Одесса – Ворскла Полтава
Турнирная таблица
