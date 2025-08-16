Первая лига. Черноморец – Ворскла и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

16 августа проходят матчи 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 3-й тур, 16 августа 2025

13:00. Металлург Запорожье – Подолье Хмельницкий

15:00. Агробизнес Волочиск – Металлист Харьков

17:00. Черноморец Одесса – Ворскла Полтава

Турнирная таблица

