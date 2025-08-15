В субботу, 16 августа состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины между МФК Металлургом и Подольем. По киевскому времени игра начнется в 13:00.

МФК Металлург

Прошлый сезон в исполнении команды был, мягко говоря, неудачным. В Первой лиге коллектив набрал 26 очков и занял 14 место, из-за чего был вынужден играть в стыковых играх на вылет. Там команда уступила «Чернигову» с общим счетом 5:0 и только благодаря снятию «Миная» продолжает выступления во втором по силе чемпионате Украины. Кубок «Металлург» покинул еще в 1/64 финала из-за поражения против сумской «Виктории».

Поединок команды в 1-м туре против «Металлиста» был перенесен в связи с вызовом некоторых игроков харьковчан в сборную Украины U-19. Во 2-м раунде Первой лиги «Металлург» минимально проиграл тернопольской «Ниве».

Подолье

Как и «Металлург», «Подолье» провело прошлый сезон не лучшим образом. В чемпионате коллектив с 24 баллами на счету занял 15 место и также был вынужден играть в переходных матчах. Однако там хмельничане без особого труда победили «Колос-2» и защитили право выступать в Первой лиге. В Кубке Украины «сине-белые» уступили тарасовской «ЮКСА» на стадии 1/32 финала.

В первых 2-х поединках нового сезона чемпионата «Подолье» потерпело два поражения – 1:0 против «ЮКСА» в 1-м туре и 2:0 против «Черноморца» во 2-м.

Личные встречи

За последние 2 года коллективы сыграли в 4-х очных играх между собой. Статистика довольно равная – 2 победы «Металлурга» и 2 выигрыша «Подолье».

Интересные факты

В последних 7 выездных играх «Подолье» проиграло только 1 раз, столько же матчей сыграло вничью и одержало 5 побед.

В прошлом сезоне Первой лиги «Подолье» забило 22, а «Металлург» 24 гола – 3-й и 4-й наихудшие показатели среди команд группы выбывания.

«Металлург» не побеждает уже в течение 5 официальных игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.58.