Сергей КОВАЛЕЦ: «Создали много моментов, но не забили»

В матче третьего тура Первой лиги запорожский «Металлург» и хмельницкое «Подолье» сыграли вничью 1:1. Результат матча прокомментировал главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец.

«Приятно приезжать в Запорожье, хороший стадион, болельщики. Если брать саму игру и моменты, которые мы создали, должны были побеждать, но игроки Подолья достаточно много усилий приложили к тому, чтобы результат был лучше. Но есть один балл, забитый мяч. Сезон еще долгий, поэтому очень важно, что игроки понимают, как играть. Создали много моментов, но не забили. Назар Лис забил дебютный мяч, молодой воспитанник хмельницкого Подолья», – сказал Сергей Ковалец.