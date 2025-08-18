Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Создали много моментов, но не забили»
Первая лига
Металлург Зп
16.08.2025 13:00 – FT 1 : 1
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 августа 2025, 15:27 | Обновлено 18 августа 2025, 15:28
169
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Создали много моментов, но не забили»

Тренер хмельницкого «Подолья» подвел итог матча с запорожским «Металлургом»

18 августа 2025, 15:27 | Обновлено 18 августа 2025, 15:28
169
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Создали много моментов, но не забили»
Сергей Ковалец

В матче третьего тура Первой лиги запорожский «Металлург» и хмельницкое «Подолье» сыграли вничью 1:1. Результат матча прокомментировал главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец.

«Приятно приезжать в Запорожье, хороший стадион, болельщики. Если брать саму игру и моменты, которые мы создали, должны были побеждать, но игроки Подолья достаточно много усилий приложили к тому, чтобы результат был лучше. Но есть один балл, забитый мяч. Сезон еще долгий, поэтому очень важно, что игроки понимают, как играть. Создали много моментов, но не забили. Назар Лис забил дебютный мяч, молодой воспитанник хмельницкого Подолья», – сказал Сергей Ковалец.

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Лыс (Подолье).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
По теме:
Борис Крушинский – лучший игрок Полесья в матче с ЛНЗ
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Могли как проиграть, так и выиграть»
Исполнительный директор Полтавы раскритиковал арбитров за матч с Кудровкой
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Сергей Ковалец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2025, 07:11 2
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати

Ига Свентек и Жасмин Паолини разыграют трофей тысячника в США

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18 августа 2025, 07:53 1
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»

Британец считает, что украинец должен был бы сразиться с Чисорой

В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
Футбол | 18.08.2025, 09:05
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
«Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного
Футбол | 18.08.2025, 15:31
«Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного
«Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 5
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем