  4. Юрий СЛАБЫШЕВ: «Могли как проиграть, так и выиграть»
Украина. Первая лига
18 августа 2025, 15:14 | Обновлено 18 августа 2025, 15:23
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Могли как проиграть, так и выиграть»

Тренер запорожского «Металлурга» прокомментировал результат матча с «Подольем»

Юрий СЛАБЫШЕВ: «Могли как проиграть, так и выиграть»
Юрий Слабышев

В матче третьего тура Первой лиги запорожский «Металлург» на своем поле сыграл вничью 1:1 с хмельницким «Подольем». Поединок стал для запорожского клуба первым домашним в новом сезоне. Тренер «Металлурга» Юрий Слабышев дал оценку матчу.

«Первая игра у нас в этом сезоне на домашней арене. Играли со зрителями. Большое спасибо, что люди пришли поддержать нас. Ребятам гораздо легче играть, когда их поддерживают, когда они слышат трибуны. По самой по самой игре – нервная, тяжелая. Создал и Металлург моменты, и Подолье создало моменты. Могли как проиграть, так и выиграть. Очень хотели победить, очень хотели перед родными болельщиками получить эти три балла, но... Будем работать. Сейчас у нас Кубок и потом Ворскла на выезде, поэтому готовимся», – сказал Юрий Слабышев.

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
