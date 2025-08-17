Металлург – Подолье – 1:1. Первые очки для команд. Видео голов и обзор
Команды обменялись забитыми мячами в начале матча
В субботу, 16 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с хмельницким «Подольем».
Свои предыдущие матчи «Металлург» и «Подолье» проиграли. Не было у команд и забитых мячей.
«Металлург» открыл счет на 4-й минуте. Автором первого гола команды в сезоне 2025/26 стал Дмитрий Иродовский.
Впрочем, радость хозяев поля была недолгой. На 16-й минуте Назар Лис сравнял счет. Больше команды не забивали.
Первая лига. 3-й тур, 16 августа. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»
«Металлург» Запорожье – «Подолье» Хмельницкий – 1:1
Голы: Иродовский, 4 – Лис, 16
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
