Металлург – Подолье – 1:1. Первые очки для команд. Видео голов и обзор

В субботу, 16 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с хмельницким «Подольем».

Свои предыдущие матчи «Металлург» и «Подолье» проиграли. Не было у команд и забитых мячей.

«Металлург» открыл счет на 4-й минуте. Автором первого гола команды в сезоне 2025/26 стал Дмитрий Иродовский.

Впрочем, радость хозяев поля была недолгой. На 16-й минуте Назар Лис сравнял счет. Больше команды не забивали.

Первая лига. 3-й тур, 16 августа. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Подолье» Хмельницкий – 1:1

Голы: Иродовский, 4 – Лис, 16

