Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург – Подолье – 1:1. Первые очки для команд. Видео голов и обзор
Первая лига
Металлург Зп
16.08.2025 13:00 – FT 1 : 1
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 августа 2025, 13:24 |
49
0

Металлург – Подолье – 1:1. Первые очки для команд. Видео голов и обзор

Команды обменялись забитыми мячами в начале матча

17 августа 2025, 13:24 |
49
0
Металлург – Подолье – 1:1. Первые очки для команд. Видео голов и обзор
ФК Металлург

В субботу, 16 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с хмельницким «Подольем».

Свои предыдущие матчи «Металлург» и «Подолье» проиграли. Не было у команд и забитых мячей.

«Металлург» открыл счет на 4-й минуте. Автором первого гола команды в сезоне 2025/26 стал Дмитрий Иродовский.

Впрочем, радость хозяев поля была недолгой. На 16-й минуте Назар Лис сравнял счет. Больше команды не забивали.

Первая лига. 3-й тур, 16 августа. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Подолье» Хмельницкий – 1:1

Голы: Иродовский, 4 – Лис, 16

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Лыс (Подолье).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
По теме:
Агробизнес – Металлист – 1:0. Забили перед перерывом. Видео голов и обзор
Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Воспользовались ошибкой. Кудровка забила второй мяч в ворота Полтавы
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Дмитрий Иродовский видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Футбол | 16 августа 2025, 21:31 6
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»

Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат

Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17 августа 2025, 09:20 2
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко

Британец уважает братьев Кличко

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – ЛНЗ
Футбол | 17.08.2025, 13:08
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – ЛНЗ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – ЛНЗ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Бокс | 16.08.2025, 18:59
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.08.2025, 07:00
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 25
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 4
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 26
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем