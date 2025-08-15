В субботу, 16 августа состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Черноморец

За 30 игр в прошлом сезоне УПЛ команда получила 23 зачетных пункта и заняла последнее, 16 место. От зоны переходных игр одесситы отстали на 3 балла, а от безопасного 12 места на 8 очков. В Кубке Украины «Черноморец» дошел до 1/16 финала, где вылетел от львовских «Карпат».

В 1-м туре Первой лиги коллектив одолел «Ниву» со счетом 2:1 (однако впоследствии одесситам засчитали техническую победу, ведь тернополяне нарушили регламент заявления игроков), а во 2-м раунде победил 2:0 хмельницкое «Подолье».

Ворскла

Полтавский коллектив вместе с «Черноморцем» в прошлом сезоне выступал в Премьер-лиге, однако с 27 очками на счету занял 13-ю строчку и был вынужден играть в переходных играх. Там команда уступила «Кудровке» в серии пенальти после ничьей по итогам 2-х игр и вылетела в низший дивизион. В кубке «Ворскла» смогла пробиться в 1/8 финала, где уступила киевскому «Динамо».

Новый сезон чемпионата «зелено-белые» начали с победы 2:1 над «Фениксом», а во 2-м туре разгромили «ЮКСА» со счетом 3:0.

Личные встречи

Начиная с 2023 коллективы сыграли между собой 5 поединков. У 4 из них победу одерживала «Ворскла», а еще 1 выигрыш на счету «Черноморца».

Интересные факты

«Черноморец» пропустил 45 голов в прошлом сезоне УПЛ – худший показатель только у «Ингульца».

В 3 из последних 5 играх между командами был забит только 1 гол.

Беспроигрышная выездная серия «Ворсклы» длится уже 5 поединков.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.62