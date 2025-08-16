Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Они хотят в УПЛ. Черноморец и Ворскла сыграли матч Первой лиги
Первая лига
Черноморец
16.08.2025 17:00 – FT 0 : 0
Ворскла
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 19:35 | Обновлено 16 августа 2025, 19:45
Они хотят в УПЛ. Черноморец и Ворскла сыграли матч Первой лиги

Команды не порадовали фанов голами

ФК Черноморец

В рамках 3-го тура Первой лиги состоялся матч команд, которые по итогам прошлого сезона вылетели из УПЛ – Черноморец принимал Ворсклу.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице Ворскла, Черноморец и Агробизнес идут в топ-3 с 7 очками.

Первая лига. 3-й тур

Черноморец – Ворскла 0:0

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
