Они хотят в УПЛ. Черноморец и Ворскла сыграли матч Первой лиги

В рамках 3-го тура Первой лиги состоялся матч команд, которые по итогам прошлого сезона вылетели из УПЛ – Черноморец принимал Ворсклу.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице Ворскла, Черноморец и Агробизнес идут в топ-3 с 7 очками.

Первая лига. 3-й тур

Черноморец – Ворскла 0:0