16.08.2025 17:00 – FT 0 : 0
Украина. Первая лига16 августа 2025, 19:35 | Обновлено 16 августа 2025, 19:45
433
0
Они хотят в УПЛ. Черноморец и Ворскла сыграли матч Первой лиги
Команды не порадовали фанов голами
16 августа 2025, 19:35 | Обновлено 16 августа 2025, 19:45
433
0
В рамках 3-го тура Первой лиги состоялся матч команд, которые по итогам прошлого сезона вылетели из УПЛ – Черноморец принимал Ворсклу.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
В турнирной таблице Ворскла, Черноморец и Агробизнес идут в топ-3 с 7 очками.
Первая лига. 3-й тур
Черноморец – Ворскла 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 августа 2025, 08:40 20
Украинец недавно стал игроком парижан
Бокс | 16 августа 2025, 04:22 0
Американец – об украинце
Футбол | 16.08.2025, 16:59
Теннис | 15.08.2025, 21:24
Футбол | 16.08.2025, 11:00
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 07:50 2
15.08.2025, 05:42 2
16.08.2025, 09:23 11
15.08.2025, 02:46
15.08.2025, 06:21
15.08.2025, 03:05 2
14.08.2025, 23:55 365