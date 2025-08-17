Скорость, талант и футбольное искусство. Тьерри Анри празднует 48 лет

17 августа свой день рождения празднует легендарный французский нападающий Тьерри Анри – человек, чьи быстрые ноги и блестящий ум творили искусство на футбольном поле.

Профессиональный путь француза в футболе начался в 1990 году, когда Анри стал игроком «Монако». Позже он подписал контракт с «красно-белыми», а в 1994 году провел дебютный матч в Лиге 1.

Тогдашний тренер «Монако» Арсен Венгер использовал Тьерри как левого вингера. В первом же сезоне под руководством французского менеджера Анри забил 3 гола в 18 поединках. Со временем все же Венгер нашел для французского нападающего правильное место на поле, из-за чего он с каждым сезоном прогрессировал.

В январе 1999 года Анри подписал контракт с туринским «Ювентусом», в котором он провалился, и уже в августе того же года его выставили на трансфер. Покупателем Тьерри стал лондонский «Арсенал», где главным тренером был его знакомый Венгер. «Канониры» заплатили «Старой сеньоре» 10 млн фунтов.

С детства Тьерри был ярым болельщиком «Арсенала», поэтому этот трансфер стал осуществлением мечты француза. В Лондоне он вырос в игрока мирового уровня. Несмотря на неудачное начало, по итогам первого сезона Анри забил 26 голов.

По-настоящему результативным оказался для него сезон 2002/03, когда он забил 32 гола и отдал 23 ассиста.

Чемпионства АПЛ, фантастическая статистика, капитанство, многочисленные клубные и личные награды: такими словами можно охарактеризовать карьеру Анри в лондонском «Арсенале».

Следующей остановкой для француза стал испанский гранд «Барселона», который приобрел нападающего за 24 млн евро. Анри покинул лондонскую команду как абсолютный рекордсмен клуба по голам в лиге и еврокубках – 174 и 42 соответственно. В июле 2008 года по итогам голосования среди фанатов «канониров» Тьерри был признан лучшим игроком в истории клуба.

В составе «блауграни» Анри больше действовал в командном взаимодействии, чем в роли лидера, как в Лондоне.

В «Барселоне» он сделал то, чего не смог в «Арсенале» – поднял над головой кубок Лиги чемпионов. В сезоне 2008/09 Анри вместе с «каталонцами» завоевал все шесть возможных трофеев, а атакующее трио в составе Тьерри, Лионеля Месси и Самюэля Это'о забило 100 голов во всех турнирах.

Последним клубом Анри стал американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз», к которому он присоединился в июле 2010 года. За команду MLS француз выступал 4,5 года, а 16 декабря 2014 года официально объявил о завершении карьеры футболиста.

На международной арене за сборную Франции Анри провел 123 матча, забил 51 гол и отдал 30 ассистов. В 1998 году он стал чемпионом мира, а в 2000-м – чемпионом Европы.

В клубной карьере Тьерри принял участие в 794 поединках, отличившись 360 забитыми мячами, 174 результативными передачами и завоевав 16 трофеев:

Лига чемпионов

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Англии (2)

Кубок Англии (3)

Суперкубок Англии (2)

Чемпионат Испании (2)

Кубок Испании

Суперкубок Испании

Клубный чемпионат мира

Чемпионат Франции

Кубок Интертото

После завершения игровой карьеры Анри попробовал себя в роли менеджера. Его тренерская деятельность была связана с такими командами, как: «Монако», «Монреаль Импакт» и сборными Бельгии (ассистент) и Франции (U-21).