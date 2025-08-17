Скорость, талант и футбольное искусство. Тьерри Анри празднует 48 лет
Француз завоевал любовь фанатов своими выступлениями за разные клубы
17 августа свой день рождения празднует легендарный французский нападающий Тьерри Анри – человек, чьи быстрые ноги и блестящий ум творили искусство на футбольном поле.
Профессиональный путь француза в футболе начался в 1990 году, когда Анри стал игроком «Монако». Позже он подписал контракт с «красно-белыми», а в 1994 году провел дебютный матч в Лиге 1.
Тогдашний тренер «Монако» Арсен Венгер использовал Тьерри как левого вингера. В первом же сезоне под руководством французского менеджера Анри забил 3 гола в 18 поединках. Со временем все же Венгер нашел для французского нападающего правильное место на поле, из-за чего он с каждым сезоном прогрессировал.
В январе 1999 года Анри подписал контракт с туринским «Ювентусом», в котором он провалился, и уже в августе того же года его выставили на трансфер. Покупателем Тьерри стал лондонский «Арсенал», где главным тренером был его знакомый Венгер. «Канониры» заплатили «Старой сеньоре» 10 млн фунтов.
С детства Тьерри был ярым болельщиком «Арсенала», поэтому этот трансфер стал осуществлением мечты француза. В Лондоне он вырос в игрока мирового уровня. Несмотря на неудачное начало, по итогам первого сезона Анри забил 26 голов.
По-настоящему результативным оказался для него сезон 2002/03, когда он забил 32 гола и отдал 23 ассиста.
Чемпионства АПЛ, фантастическая статистика, капитанство, многочисленные клубные и личные награды: такими словами можно охарактеризовать карьеру Анри в лондонском «Арсенале».
Следующей остановкой для француза стал испанский гранд «Барселона», который приобрел нападающего за 24 млн евро. Анри покинул лондонскую команду как абсолютный рекордсмен клуба по голам в лиге и еврокубках – 174 и 42 соответственно. В июле 2008 года по итогам голосования среди фанатов «канониров» Тьерри был признан лучшим игроком в истории клуба.
В составе «блауграни» Анри больше действовал в командном взаимодействии, чем в роли лидера, как в Лондоне.
В «Барселоне» он сделал то, чего не смог в «Арсенале» – поднял над головой кубок Лиги чемпионов. В сезоне 2008/09 Анри вместе с «каталонцами» завоевал все шесть возможных трофеев, а атакующее трио в составе Тьерри, Лионеля Месси и Самюэля Это'о забило 100 голов во всех турнирах.
Последним клубом Анри стал американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз», к которому он присоединился в июле 2010 года. За команду MLS француз выступал 4,5 года, а 16 декабря 2014 года официально объявил о завершении карьеры футболиста.
На международной арене за сборную Франции Анри провел 123 матча, забил 51 гол и отдал 30 ассистов. В 1998 году он стал чемпионом мира, а в 2000-м – чемпионом Европы.
В клубной карьере Тьерри принял участие в 794 поединках, отличившись 360 забитыми мячами, 174 результативными передачами и завоевав 16 трофеев:
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Чемпионат Англии (2)
- Кубок Англии (3)
- Суперкубок Англии (2)
- Чемпионат Испании (2)
- Кубок Испании
- Суперкубок Испании
- Клубный чемпионат мира
- Чемпионат Франции
- Кубок Интертото
После завершения игровой карьеры Анри попробовал себя в роли менеджера. Его тренерская деятельность была связана с такими командами, как: «Монако», «Монреаль Импакт» и сборными Бельгии (ассистент) и Франции (U-21).
