От аутсайдера Франции до триумфатора Лиги чемпионов. ПСЖ празднует 55-летие

12 августа свой день рождения отмечает гранд французского и европейского футбола – «ПСЖ».

Клуб был образован в 1970 году благодаря объединению любительской команды «Париж» и «Stade Saint-Germain». В первом же сезоне (1970/71) «ПСЖ» вышел в высший дивизион вместе с «Монако» и «Лилле». Из-за кризиса и разногласий в руководстве клуб разделился на «Париж» и «Пари Сент-Жермен».

Сначала «ПСЖ» выступал на любительском уровне, однако впоследствии клуб вернулся в элиту и больше ее не покидал.

Первый трофей на профессиональном уровне парижская команда завоевала в сезоне 1981/82 – им стал Кубок Франции. Первое чемпионство клуб получил в 1986 году.

Несмотря на то, что «ПСЖ» считался средней командой во Франции, ситуация резко изменилась в 2011 году, когда 70% акций клуба выкупил катарский фонд Qatar Sports. Начиная с этого момента, французский клуб начал стабильно закупаться известными игроками.

Первыми сенсационными подписаниями стали английский полузащитник Дэвид Бекхэм и шведский нападающий Златан Ибрагимович, который стал настоящим лидером атаки парижан и неоднократно становился лучшим бомбардиром французской лиги.

Не менее значимым стал трансфер бразильского защитника Тиаго Силвы, который остался в истории команды как один из лучших капитанов.

В сезоне 2011/12 «Пари Сен-Жермен» в третий раз в своей истории и впервые в XXI веке стал чемпионом Франции.

Во время тренерства француза Лорана Блана (2013–2016) команда уверенно доминировала на внутренней арене.

В июне 2016 года новым главным тренером парижан стал испанец Унай Эмери, во время которого к команде присоединились Неймар, Дани Алвес и Килиан Мбаппе, оставившие огромный след в истории клуба. В первом же сезоне команда под руководством испанского коуча завоевала Суперкубок Франции, Кубок Франции и Кубок французской лиги, а впоследствии в кампании 2017/18 «ПСЖ» впервые в своей истории завоевал все 4 внутренних трофея (чемпионат, Кубок, Суперкубок, Кубок лиги).

С приходом немецкого тренера Томаса Тухеля в 2018 году «Пари Сен-Жермен» выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, а в следующем сезоне был очень близок к уникальному достижению – завоеванию всех внутренних трофеев и первого в истории клуба кубка Лиги чемпионов, однако в финале еврокубка команда уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

Под руководством аргентинца Маурисио Почеттино и француза Кристофа Галтье, несмотря на неудачи «ПСЖ» в Лиге чемпионов, успех на внутренней арене продолжался. За период тренерства этих менеджеров в составе парижан также успел поиграть легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси.

В июне 2023 года произошло событие, которое сыграло ключевую роль в нынешнем триумфе «ПСЖ»: испанец Луис Энрике стал главным тренером команды. В сезоне 2023/24 французский клуб под руководством Энрике выиграл все внутренние трофеи, а в его втором сезоне (2024/25) команда, несмотря на уход французской звезды Килиана Мбаппе, впервые в своей истории завоевала кубок Лиги чемпионов и оформила требл. В финальном матче еврокубка парижане разгромили итальянский «Интер» со счетом 5:0.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал девятой командой в истории, которая завоевала требл, а также клубом, совершившим самый крупный разгром в финале ЛЧ.

Основные трофеи ПСЖ за время существования

Лига чемпионов

Чемпионат Франции (13)

Кубок Франции (16)

Суперкубок Франции (13)

Кубок французской лиги (9)

Основные рекордсмены в истории ПСЖ