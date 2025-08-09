Неугомонный СуперПиппо. Филиппо Индзаги празднует день рождения

9 августа свой день рождения празднует бывший итальянский нападающий и нынешний тренер «Палермо» Филиппо Индзаги – игрок с настоящим инстинктом бомбардира, благодаря которому он всегда был на шаг впереди офсайда.

Свое путешествие в футбольный мир Индзаги начал как голкипер. С 11 лет итальянец играл в молодежной команде «Пьяченцы».

В профессиональном футболе 18-летний Филиппо дебютировал 28 августа 1991 года в матче Кубка Италии против «Модены» (1:1). Впоследствии он сыграл и свой первый поединок в Серии B против «Казертаны».

В следующем сезоне итальянец на правах аренды перешел в клуб Серии C «Леффе», в котором забил свой первый гол в карьере – в ворота «Сиены». В Серии A Индзаги дебютировал в составе «Пармы», куда перешел в 1995 году.

По-настоящему Пиппо раскрылся в 1997 году, забив за «Аталанту» 24 гола в Серии А и получив звание лучшего молодого игрока итальянского чемпионата.

После такого успешного сезона итальянец был выкуплен «Ювентусом». За туринский клуб Индзаги отличился 57 забитыми мячами в 120 поединках. Несмотря на высокую результативность, тренерский штаб сделал ставку на француза Давида Трезеге, посадив Индзаги на скамейку запасных, после чего он решил покинуть команду.

Настоящим футбольным домом для итальянца стал «Милан», игроком которого он стал в 2001 году. «Старая Синьора» на этом трансфере заработала 36 миллионов евро, что на то время было космической суммой.

Первую часть сезона за новую команду Пиппо пропустил из-за травмы колена, но после возвращения он смог наладить прочное партнерство с украинским нападающим Андреем Шевченко. Вместе под руководством нового тренера Карло Анчелотти они стали настоящим кошмаром для защитников соперников, завоевав большое количество трофеев, среди которых самыми престижными стали два кубка Лиги чемпионов.

Во второй победной кампании ЛЧ 2007 года Индзаги стал главным героем финала, оформив дубль в ворота «Ливерпуля» (2:1).

С 2010 года итальянский нападающий был переведен на роль запасного игрока, а впоследствии, получив серьезную травму передней крестообразной связки, оказался под угрозой завершения карьеры. Несмотря на это, Филиппо сохранял оптимизм и сумел вернуться на поле, проведя еще год в составе «россонери».

В 2011 году «Милан» решил не продлевать контракты с несколькими ветеранами, среди которых был и Индзаги. После завершения соглашения в июле 2012 года он объявил о завершении карьеры игрока, чтобы начать тренерский путь.

На международной арене за сборную Италии Филиппо провел 57 матчей, забил 25 голов, отдал 4 ассиста и стал чемпионом мира в 2006 году.

В клубной карьере Индзаги сыграл 624 матча, отличившись 288 забитыми мячами, 53 результативными передачами и завоевав 11 трофеев:

Лига чемпионов (2)

Суперкубок УЕФА (2)

Чемпионат Италии (3)

Кубок Италии

Суперкубок Италии

Клубный чемпионат мира

Кубок Интертото

Пиппо начал тренерскую карьеру в молодежной команде «Милана» (2012/13). В 2014 году стал наставником основной команды «россонери», однако из-за неудовлетворительных результатов был уволен уже через год.

Следующими клубами Индзаги в роли тренера стали: «Венеция», «Болонья», «Беневенто», «Брешия», «Реджина», «Салернитана», «Пиза» и «Палермо», что является его нынешней командой.

Как тренер Индзаги провел 406 матчей: 179 побед, 106 ничьих и 121 поражение. За это время он завоевал три трофея – Серию C, Серию B и Кубок Италии Лиги Про.

У Филиппо есть младший брат Симоне Индзаги, который также был известным нападающим, а сейчас является одним из ведущих тренеров мира.