Летучий голландец. Робин ван Перси празднует день рождения

6 августа свой день рождения празднует бывший нидерландский нападающий и нынешний тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси – игрок, чьи голы и техника потрясали весь мир.

Ван Перси в пятилетнем возрасте присоединился к нидерландскому клубу «Эксельсиор», однако впоследствии, из-за конфликта с тренерским штабом, покинул команду и перешел в «Фейеноорд», за основной состав которого дебютировал в 17 лет. По итогам сезона 2001/02 Робин был признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов.

После удачных выступлений на родине нападающим заинтересовался лондонский «Арсенал», в состав которого Ван Перси присоединился 17 мая 2004 года. Несмотря на то, что в «Фейеноорде» Робин играл на позиции левого вингера, в составе «канониров» он выступал в роли форварда. Дебют голландца за новую команду состоялся в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Сначала Робин не был игроком стартового состава «Арсенала». Ситуация изменилась в сезоне 2005/06, когда голландец матч за матчем отмечался результативными действиями. В следующем сезоне Ван Перси получил серьезную травму, которая на время вывела его из строя.

Слабой стороной голландца была правая нога, которую он использовал в основном для бега. Осознавая это, Робин поработал над этим недостатком и заиграл на совершенно другом уровне. Уже в сезоне 2008/09 Ван Перси стал лучшим бомбардиром «канониров», забив 20 голов.

Следующие два года сопровождались для нидерландского нападающего постоянными травмами, однако Робин успешно восстанавливался и возвращался на высокий уровень.

16 августа 2011 года Робин стал капитаном «Арсенала». Эксперты считают, что он стал первым серьезным лидером «канониров» после француза Патрика Виейра.

По итогам сезона 2011/12 Ван Перси выиграл «Золотую бутсу» АПЛ, забив 30 голов в чемпионате и 37 – в общей сложности во всех турнирах.

Следующим вызовом в карьере нидерландца стал переход в другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед». Контракт был официально подписан 15 августа 2012 года, а сумма трансфера составила 22,5 млн фунтов.

Дебют Робина за «красных дьяволов» состоялся 20 августа против «Эвертона». Первый гол за «МЮ» Ван Перси забил пятью днями позже в ворота «Фулгема». В своем же первом сезоне с новой командой нидерландский нападающий стал чемпионом Англии и в целом отличился 30 голами во всех турнирах.

Несмотря на то, что «красные дьяволы» в начале кампании 2013/14 завоевали Суперкубок Англии, а Робин оформил в том поединке дубль, сезон для него оказался не слишком удачным: всего 12 голов в 21 матче Премьер-лиги.

Следующий сезон (2014/15) стал для нападающего еще хуже: 10 голов за весь розыгрыш Премьер-лиги. Ван Перси окончательно потерял доверие тогдашнего тренера «МЮ» Луи Ван Гала, из-за чего был вынужден сменить клуб.

Летом 2015 года нидерландец стал игроком турецкого «Фенербахче», в составе которого провел два с половиной года. Зимой 2018 года он вернулся в родной «Фейенорд», где через полтора года завершил профессиональную карьеру игрока.

На международной арене за сборную Нидерландов Робин провел 102 матча, забил 50 голов и отдал 20 ассистов. Особенно публика запомнила его знаменитый гол головой в ворота Испании на чемпионате мира 2014 года.

В клубной карьере Ван Перси принял участие в 595 матчах, отличившись 274 забитыми мячами, 94 результативными передачами и завоевав 7 трофеев:

Кубок УЕФА (Лига Европы)

Чемпионат Англии

Кубок Англии

Суперкубок Англии (2)

Кубок Нидерландов

Суперкубок Нидерландов

С сезона 2021/22 Робин ван Перси продолжил свой путь в футболе как тренер. Сейчас он является менеджером первой команды «Фейеноорда».