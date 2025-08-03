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Сборная УКРАИНЫ
03 августа 2025, 09:30 | Обновлено 03 августа 2025, 10:25
679
0

Сине-желтый рывок на флангах Турции. Зубков празднует день рождения

Украинскому нападающему исполнилось 29 лет

03 августа 2025, 09:30 | Обновлено 03 августа 2025, 10:25
679
0
Сине-желтый рывок на флангах Турции. Зубков празднует день рождения
Колаж Sport.ua

3 августа свой день рождения празднует украинский нападающий «Трабзонспора» – Александр Зубков.

Александр является воспитанником футбольной школы «Олимпик-УОР» Донецк. В 2011 году он перешел в академию «Шахтера».

Сначала Зубков выступал за юниорскую команду «кротов», а уже 23 сентября 2015 года дебютировал за основную команду в матче Кубка Украины против «Тернополя». Впервые в чемпионате Украины Александр сыграл 16 апреля 2016 года против луганской «Зари».

31 августа 2018 года Зубков стал игроком «Мариуполя» на правах аренды. 31 мая 2019 года украинский нападающий снова на правах аренды перешел в венгерский «Ференцварош».

Уже 10 июля Александр отличился своим дебютным мячом за новую команду в поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Лудогорца».

Впоследствии венгерский клуб, будучи довольным выступлениями украинца, выкупил его у «Шахтера».

Александр провел в Венгрии три года, в течение которых принял участие в 110 поединках и набрал 42 очка по системе «гол + пас» (19 Г + 23 А).

Ровно через два года (2022) Зубков вернулся в состав «кротов» и провел в донецком клубе еще три сезона, сыграв 54 матча и отличившись 15 забитыми мячами.

Прошлой зимой украинец был куплен турецким «Трабзонспором» за 6 миллионов евро. С тех пор Зубков провел в составе турецкой команды 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

На международном уровне Александр дебютировал в 24-летнем возрасте – 7 октября 2020 года в матче против Франции (1:7). Первый гол в сине-желтой футболке он забил 3 июня 2021 года в ворота Северной Ирландии – эта встреча стала для украинского нападающего десятой в составе национальной команды. Всего за сборную Украины Зубков провел 39 матчей, отличившись 5 результативными действиями (3 Г+ 2 А).

На клубном уровне в составе четырех команд («Шахтер», «Мариуполь», «Ференцварош», «Трабзонспор») он сыграл 278 матчей, забил 62 гола, отдал 60 ассистов и завоевал 15 трофеев:

  • Чемпионат Украины (4)
  • Кубок Украины (5)
  • Суперкубок Украины (2)
  • Чемпионат Венгрии (3)
  • Кубок Венгрии (1)

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Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор Мариуполь Ференцварош чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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