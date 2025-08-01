Желто-голубая стена. Анатолий Трубин празднует день рождения

1 августа свой день рождения празднует украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин – игрок, который демонстрирует уверенную игру на европейских аренах.

Сам Анатолий родился в Донецке, однако футболом начал заниматься в Мариуполе, где с шести лет тренировался в команде «Азовсталь-2». В 2014 году Трубин перешел в академию донецкого «Шахтера».

Впервые в заявку «горняков» на матч Анатолий попал в феврале 2019 года. В той встрече Лиги Европы против «Айнтрахта» украинский голкипер просидел на скамейке запасных. За первую команду «Шахтера» Трубин дебютировал 26 мая 2019 года в матче УПЛ против «Мариуполя», где он отыграл на «ноль» (4:0).

Впоследствии украинец стал основным вратарем «горняков». По итогам сезона 2020/21 Трубин принял участие в 30 поединках, в 15 из которых не пропустил ни одного мяча. В том сезоне он также вошел в тройку лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов по количеству сейвов (25 в 5 матчах) и был признан лучшим игроком «горняков» 2021 года по версии болельщиков.

В сезоне 2022/23 21-летний Анатолий был признан лучшим голкипером чемпионата Украины, сохранив свои ворота «сухими» в 14 из 28 матчей.

После длительного периода выдающихся выступлений начали распространяться слухи о возможном переходе Трубина в европейский клуб. Летом 2023 года «Шахтер» вел переговоры с итальянским «Интером», но успехом они не увенчались. В конце концов, 10 августа 2023 года Анатолий официально стал игроком португальской «Бенфики». Контракт был рассчитан на 5 лет, а сумма трансфера составила примерно 10 миллионов евро.

В составе «орлов» украинец дебютировал 16 сентября 2023 года в матче чемпионата против «Визелы». Уже через 8 дней Трубин во встрече против «Портимоненсе» парировал первый пенальти в составе новой команды (3:1).

18 февраля 2024 года Анатолий отразил 11-метровый удар, который стал для него третьим в сезоне 2023/24. Благодаря этому украинец установил рекорд, став первым голкипером в истории «Бенфики», который отразил более двух пенальти в одной кампании.

По итогам прошлого сезона (2024/25) Анатолий провел в составе «орлов» 51 поединок, в которых пропустил 54 гола и сыграл на «ноль» в 21 случае.

На международном уровне Трубин дебютировал 31 марта 2021 года против Казахстана (1:1). За сборную Украины голкипер сыграл 20 матчей, пропустил 25 голов и сохранил свои ворота «сухими» в 6 встречах.

На клубном уровне Анатолий принял участие в 205 поединках, пропустил 220 мячей, сыграл на «ноль» в 77 матчах и получил 4 трофея: два чемпионата Украины, Суперкубок Украины и Кубок португальской лиги.