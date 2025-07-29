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Румыния
29 июля 2025, 09:30 |
489
1

Путь непоколебимого Мистера. Мирча Луческу празднует день рождения

Румынскому тренеру исполнилось 80 лет

29 июля 2025, 09:30 |
489
1
Путь непоколебимого Мистера. Мирча Луческу празднует день рождения
Колаж Sport.ua

29 июля свой день рождения празднует легенда румынского футбола Мирча Луческу – человек, который оставил свой тренерский след во многих странах мира, в том числе и в Украине.

Футбольную карьеру как игрок Мирча начал в «Динамо» Бухарест, где впоследствии стал настоящей легендой клуба. Луческу также ярко проявил себя на международном уровне, став постоянным нападающим и капитаном сборной Румынии.

Еще будучи игроком, Мирча с 1979 года попробовал себя в роли играющего тренера в клубе «Корвинул». За три года работы особых результатов он не достиг, поэтому решил продолжить тренерскую карьеру в сборной Румынии. Именно под его руководством национальная команда впервые за 14 лет вышла в финальную часть крупного международного турнира, а также дебютировала на чемпионате Европы.

Следующей остановкой в тренерской карьере румына стало бухарестское «Динамо», где он оставил заметный след и как игрок. По итогам первого сезона на посту главного тренера Луческу завоевал свой первый трофей – Кубок Румынии.

После нескольких лет работы на родине Мирча решил попробовать свои силы в Италии («Брешиа», «Реджана»), однако этот этап карьеры оказался неудачным.

Проведя успешный сезон в румынском «Рапиде», Луческу решил еще раз испытать себя в итальянском чемпионате, а именно в миланском «Интере», где он в очередной раз провалился и был уволен через четыре месяца после назначения.

Летом 2000 года Мирча возглавил «Галатасарай», с которым он хоть и не смог защитить чемпионский титул, однако завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв сам мадридский «Реал».

На следующий год румынский тренер все же вернул чемпионство «Галатасараю», после чего он покинул клуб и перешел в другую турецкую команду – «Бешикташ», с которой в первом же сезоне выиграл чемпионат, чего клуб не мог достичь в течение восьми предыдущих кампаний.

18 мая 2004 года Луческу официально стал главным тренером донецкого «Шахтера». В украинском клубе Мирча задержался на целых 12 лет, завоевав впечатляющее количество трофеев, среди которых самым ценным стал Кубок УЕФА сезона 2008/09.

В течение этого периода в «Шахтере» Луческу пережил и критику, и слухи об увольнении, и антирекорды, но впоследствии – заслуженное признание и уважение за вклад в развитие украинского футбола.

Именно румынский тренер стал инициатором приглашения бразильских игроков в состав «Шахтера», отмечая, что инвестирование средств в молодых латиноамериканцев является выгодным.

21 мая 2016 года после финального матча Кубка Украины Луческу покинул пост главного тренера «Шахтера».

После непродолжительного периода в «зените» и сборной Турции, 23 июля 2020 года Мирча вернулся в Украину, но уже в состав принципиального соперника «кротов» – киевского «Динамо». Фанаты донецкого «Шахтера» явно не ожидали такого футбольного предательства от румынского тренера, из-за чего его бывшие болельщики стали ненавистниками настоящего.

Карьера в «Динамо» сложилась для Луческу не лучшим образом: сначала вмешался COVID-19, а затем – проблемы со здоровьем. Из-за этого он сначала приостановил работу, а затем подал в отставку.

С 6 августа 2024 года Мирча вернулся на пост главного тренера сборной Румынии после 38-летнего перерыва.

В статусе профессионального игрока Луческу завоевал 8 трофеев:

  • Чемпионат Румынии (6)
  • Кубок Румынии
  • Кубок второй лиги Румынии

Как тренер Мирча стал обладателем 35 наград:

  • Кубок УЕФА
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Украины (9)
  • Кубок Украины (7)
  • Суперкубок Украины (8)
  • Чемпионат Румынии (2)
  • Кубок Румынии (3)
  • Суперкубок Румынии
  • Чемпионат Турции (2)
  • Кубок Серии B
  • Суперкубок страны 404

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Мирча Луческу Динамо Бухарест чемпионат Румынии по футболу Пиза Брешия Реджана Рапид Бухарест Интер Милан Галатасарай Бешикташ Шахтер Донецк Зенит Санкт-Петербург Динамо Киев день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Ukraine
Найкращий тренер незалежної України.
Не важливо яка команда, чи трофеї з Шахтарем, чи требл з ДК після всіх  фіаско, …
Інші тренери від сили буди успішні в 1 команді. І то в залежності - як вдало попадуть, чим більший бюджет, клуб, …
Мірча в свою чергу підняв Шахтар з низів власним розумом та діями.
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