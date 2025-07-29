Путь непоколебимого Мистера. Мирча Луческу празднует день рождения

29 июля свой день рождения празднует легенда румынского футбола Мирча Луческу – человек, который оставил свой тренерский след во многих странах мира, в том числе и в Украине.

Футбольную карьеру как игрок Мирча начал в «Динамо» Бухарест, где впоследствии стал настоящей легендой клуба. Луческу также ярко проявил себя на международном уровне, став постоянным нападающим и капитаном сборной Румынии.

Еще будучи игроком, Мирча с 1979 года попробовал себя в роли играющего тренера в клубе «Корвинул». За три года работы особых результатов он не достиг, поэтому решил продолжить тренерскую карьеру в сборной Румынии. Именно под его руководством национальная команда впервые за 14 лет вышла в финальную часть крупного международного турнира, а также дебютировала на чемпионате Европы.

Следующей остановкой в тренерской карьере румына стало бухарестское «Динамо», где он оставил заметный след и как игрок. По итогам первого сезона на посту главного тренера Луческу завоевал свой первый трофей – Кубок Румынии.

После нескольких лет работы на родине Мирча решил попробовать свои силы в Италии («Брешиа», «Реджана»), однако этот этап карьеры оказался неудачным.

Проведя успешный сезон в румынском «Рапиде», Луческу решил еще раз испытать себя в итальянском чемпионате, а именно в миланском «Интере», где он в очередной раз провалился и был уволен через четыре месяца после назначения.

Летом 2000 года Мирча возглавил «Галатасарай», с которым он хоть и не смог защитить чемпионский титул, однако завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв сам мадридский «Реал».

На следующий год румынский тренер все же вернул чемпионство «Галатасараю», после чего он покинул клуб и перешел в другую турецкую команду – «Бешикташ», с которой в первом же сезоне выиграл чемпионат, чего клуб не мог достичь в течение восьми предыдущих кампаний.

18 мая 2004 года Луческу официально стал главным тренером донецкого «Шахтера». В украинском клубе Мирча задержался на целых 12 лет, завоевав впечатляющее количество трофеев, среди которых самым ценным стал Кубок УЕФА сезона 2008/09.

В течение этого периода в «Шахтере» Луческу пережил и критику, и слухи об увольнении, и антирекорды, но впоследствии – заслуженное признание и уважение за вклад в развитие украинского футбола.

Именно румынский тренер стал инициатором приглашения бразильских игроков в состав «Шахтера», отмечая, что инвестирование средств в молодых латиноамериканцев является выгодным.

21 мая 2016 года после финального матча Кубка Украины Луческу покинул пост главного тренера «Шахтера».

После непродолжительного периода в «зените» и сборной Турции, 23 июля 2020 года Мирча вернулся в Украину, но уже в состав принципиального соперника «кротов» – киевского «Динамо». Фанаты донецкого «Шахтера» явно не ожидали такого футбольного предательства от румынского тренера, из-за чего его бывшие болельщики стали ненавистниками настоящего.

Карьера в «Динамо» сложилась для Луческу не лучшим образом: сначала вмешался COVID-19, а затем – проблемы со здоровьем. Из-за этого он сначала приостановил работу, а затем подал в отставку.

С 6 августа 2024 года Мирча вернулся на пост главного тренера сборной Румынии после 38-летнего перерыва.

В статусе профессионального игрока Луческу завоевал 8 трофеев:

Чемпионат Румынии (6)

Кубок Румынии

Кубок второй лиги Румынии

Как тренер Мирча стал обладателем 35 наград: