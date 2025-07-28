Недооцененный английский лидер. Гарри Кейн празднует день рождения

28 июля свой день рождения празднует форвард немецкой «Баварии» и лидер сборной Англии Гарри Кейн – недооцененный нападающий нашего времени. Англичанин не может похвастаться трофейной коллекцией, зато со статистикой и личными наградами у Гарри все в порядке.

Футболом Кейн начал заниматься с ранних лет. В шестилетнем возрасте англичанин присоединился к городскому клубу «Риджуэй Роверс». По словам Гарри, футбольные гены достались ему по материнской линии, потому что его отец не интересовался этим видом спорта, несмотря на то, что дед Кейна (отец отца) был хорошим футболистом.

В возрасте восьми лет Гарри присоединился к молодежной академии лондонского «Арсенала», где его через год отчислили из-за физических данных. Позже главный тренер «канониров» Арсен Венгер заявил, что был разочарован таким решением клуба.

В 2004 году англичанин попал в академию «Тоттенхэма», где сначала играл на позициях в полузащите. Уже через шесть лет 17-летний Кейн подписал профессиональный контракт со «шпорами».

Сначала карьера Кейна в «Тоттенхэме» не складывалась: постоянные аренды («Лейтон Ориент», «Миллволл», «Норвич»), малое количество игрового времени за основную команду и конкуренция на атакующую позицию.

Набравшись опыта и практики в других английских клубах, Кейн в сезоне 2014/15 стал важной фигурой для «Тоттенхэма». По итогам той кампании английский нападающий отличился 19 забитыми мячами в чемпионате и стал лучшим бомбардиром АПЛ.

В следующем сезоне Гарри помог «шпорам» квалифицироваться в Лигу чемпионов, а также стал обладателем «Золотой бутсы» Премьер-лиги, забив 25 голов.

В кампании 2016/17 «Тоттенхэм» показал невероятный результат, заняв второе место в английском чемпионате, а Кейн благодаря своим задаткам форварда завоевал вторую «Золотую бутсу» АПЛ.

Англичанин продолжал феерить как в Англии, так и в Европе, однако в сезоне 2018/19 Кейна замучили травмы. Несмотря на травму голеностопа, Гарри принял участие в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», но завоевать желанный трофей не удалось (0:2).

В конце концов Кейн смог преодолеть сложный период, полный травм: в кампании АПЛ 2020/21 он снова получил «Золотую бутсу» и стал лучшим плеймейкером чемпионата.

Со временем Кейн намекнул, что планирует в ближайшее время сменить клуб. Перед тем как покинуть ряды «шпор», он выдал еще один феноменальный сезон (2022/23) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Летом 2023 года Кейн стал игроком немецкой «Баварии» за 100 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим подписанием в истории Бундеслиги. Дебют англичанина за новую команду состоялся в Суперкубке Германии против РБ «Лейпциг». Дебютным голом за «баварцев» Кейн отметился в поединке первого тура чемпионата Германии против «Вердера» (4:0).

Хотя и впервые за долгое время «Бавария» завершила сезон без трофеев, Гарри стал настоящим лидером команды, продемонстрировав фантастическую результативность и побив ряд рекордов.

Прошлый сезон (2024/25) стал настоящим прорывом для английского нападающего: Кейн впервые в своей карьере завоевал трофей (чемпионат Германии) и развеял слухи о «безтрофейном проклятии», которое было масштабной социальной шуткой, направленной в его сторону. Также по итогам той кампании Гарри стал лучшим английским голеадором в истории Лиги чемпионов, обогнав Уэйна Руни.

На международной арене за сборную Англии Кейн провел 107 матчей, забил 73 гола и отдал 19 ассистов.

В клубной карьере Гарри принял участие в 610 поединках, отличившись 392 забитыми мячами и 105 результативными передачами.