Инстинкт нападающих. Воронин и Холанд празднуют день рождения

21 июля свой день рождения празднуют представители нападения прошлого и современности – украинец Андрей Воронин и норвежец Эрлинг Холанд. Если Воронин уже вписал свое имя в историю как один из ярких форвардов своего времени, то у Холанда впереди возможность стать в один ряд с легендами атаки.

Андрей Воронин

Украинец является воспитанником юношеской команды «Черноморца». Впервые заявил о себе в 15-летнем возрасте, когда в 1994 году привлек внимание зарубежных тренеров, после чего его пригласили в немецкую «Боруссию» Менхенгладбах.

Дебют в Бундеслиге для Воронина состоялся в матче против «Баварии», когда ему было 18 лет. В начале своего пути в Германии дела складывались не лучшим образом, поэтому он решил перейти в команду второй Бундеслиги – «Майнц», где он гарантировал себе место в стартовом составе и регулярное игровое время.

В составе «Майнца» Андрей стал одним из лучших форвардов лиги, что позволило ему подписать контракт с «Кельном».

Хотя «Кельн» в сезоне 2006/07 вылетел из высшего дивизиона, Воронин показал свой высокий уровень игры и получил приглашение от «Байера», который был в восторге от игры украинца.

За свой период в составе «фармацевтов» Андрей забил 37 голов в 119 матчах, что является достойным результатом.

Следующей остановкой в карьере украинского нападающего стал «Ливерпуль», с которым он подписал контракт зимой 2007 года на правах свободного агента. Старт в Англии был многообещающим: дебютные голы в АПЛ и ЛЧ, частые выходы в стартовом составе. Однако все изменилось после травмы ноги и операции – Андрей не смог вернуть прежнюю форму и потерял доверие главного тренера «мерсисайдцев» Рафы Бенитеса.

В дальнейшей карьере Андрей поиграл в составах немецкой «Герты», московского «Динамо» и «Фортуны». Летом 2014 года Воронин официально завершил профессиональную карьеру игрока.

За сборную Украины Андрей дебютировал 27 марта 2002 года. Всего на международном уровне провел 73 матчей, отметившись 8 забитыми мячами и 5 ассистами.

На клубном уровне украинский нападающий сыграл 429 поединков, отметившись 132 голами и 66 результативными передачами.

Эрлинг Холанд

Норвежец попал во взрослый футбол с помощью футбольной школы «Брюне». Дебют в профессиональном футболе состоялся 12 мая 2016 года, когда Эрлингу было 15 лет.

В 2017 году Эрлинг подписал контракт с норвежским «Молде», где проявил высокий уровень игры. Через два года перешел в австрийский «Ред Булл», где уже в первом сезоне получил с командой «золотой дубль» и стал основным игроком.

Первым настоящим вызовом для норвежца стал переход в 2020 году в дортмундскую «Боруссию» за 20 млн евро.

По итогам сезона 2020/21 Эрлинг стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и вместе с командой завоевал Кубок Германии. Следующая кампания была несколько хуже: постоянные травмы не дали возможность Холанду раскрыть весь потенциал.

Правильным решение для норвежца стал трансфер в «Манчестер Сити» в 2022 году за 51 млн фунтов. Уже в первом же сезоне (2022/23) с английским клубом Эрлинг завоевал требл, выиграл «Золотую бутсу» АПЛ и побил немало рекордов.

В кампании 2023/24 Холанд выиграл два трофея: Суперкубок УЕФА и чемпионат Англии, а также выиграл свою вторую «Золотую бутсу» АПЛ.

Прошлый сезон (2024/25) выдался для Эрлинга, и «горожан» довольно кризисным: потеря чемпионства, вылет из ЛЧ на ранней стадии плей-офф и только один добытый трофей – Суперкубок Англии. В кампании 2025/26 норвежец и «Манчестер Сити» будут иметь возможность реабилитироваться и вернуться на вершину.

На международной арене Холанд провел 43 матча, забил 42 гола и отдал 4 ассиста.

В клубной карьере Эрлинг принял участие в 329 матчах, забил 259 голов, отдал 57 результативных передач и завоевал 10 трофеев: