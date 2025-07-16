Интеллект центра и огонь фланга. Бускетс и Бэйл празднуют день рождения

16 июля свой день рождения празднуют легенда «Фурии Рохи» и «Барселоны» Серхио Бускетс и герой сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл. Испанец запомнился хладнокровием в своих действиях на футбольном поле, а валлиец – взрывной скоростью и зрелищными голами.

Серхио Бускетс

Серхио – воспитанник каталонского футбола: в 2005 году он присоединился к академии «Барселоны», за которую в свое время играл его отец (Карлес Бускетс) на позиции голкипера.

В составе первой команды Бускетс дебютировал 13 сентября 2008 года в матче Ла Лиги против клуба «Расинг». Первым забитым мячом испанец отметился 22 октября в поединке Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля» (5:0).

В первом сезоне на профессиональном уровне Серхио сыграл 39 матчей во всех соревнованиях и получил с командой требл. По итогам кампании 2008/09 испанский полузащитник был признан лучшим молодым игроком испанского чемпионата.

Уже с сезона 2009/10 Бускетс стал основным игроком на позиции опорного полузащитника, вытеснив из конкуренции самого Яя Туре. Несмотря на невысокую результативность, игра испанца обеспечивала команде стабильность, постоянный контроль мяча и качественную игру в обороне в центре поля.

Перед сезоном 2014/15 испанец сменил свой игровой номер с 16 на 5, который в испанском клубе стал ассоциироваться с Бускетсом. В первой же кампании с новым номером Серхио снова выиграл требл – второй в своей карьере.

В сезоне 2018/19 Бускетс был назначен вице-капитаном «каталонцев», а после ухода Месси из клуба в 2021 году он стал капитаном команды.

10 мая 2023 года Серхио Бускетс официально объявил об уходе из «Барселоны», а впоследствии – о подписании контракта с клубом MLS «Интер Майами», за которую он выступает по сей день.

На международной арене испанский полузащитник провел 143 матча, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. В 2010 году стал чемпионом мира, а в 2012 – чемпионом Европы.

В клубной карьере Серхио принял участие в 813 матчах, забил 19 голов, отдал 58 ассистов и получил 34 трофея:

Лига чемпионов (3)

Суперкубок УЕФА (3)

Чемпионат Испании (9)

Кубок Испании (7)

Суперкубок Испании (7)

Клубный чемпионат мира (3)

Чемпионат MLS

Кубок лиг

Гарет Бэйл

Валлиец с раннего детства увлекался футболом и решил стать профессиональным игроком. Его первым клубом стал английский «Саутгемптон», с которым он подписал контракт в конце сезона 2005/06. В составе «святых» Гарет провел всего год.

25 мая 2007 года Бэйл официально стал игроком «Тоттенхэма» за 5 млн фунтов.

Валлийцу понадобилось два сезона на адаптацию. Уже с кампании 2010/11 он стал игроком основного состава. Хотя свою карьеру Гарет начинал на позиции левого защитника, в составе «шпор» он играл и в центре поля, и в атаке. В конце концов, Бэйл закрепился на позиции правого вингера.

Следующим этапом в карьере Гарета стал мадридский «Реал», в состав которых он перешел 1 сентября 2013 года за 100 млн евро, что делало Бэйла самым дорогим футболистом в истории футбола на тот момент.

В дебютном матче за «сливочных» валлиец отметился забитым мячом в ворота «Вильярреала». К завершению сезона 2013/14 Гарет набрал хорошую форму и вместе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема составили атакующую линию королевского клуба.

В мадридском «Реале» Гарет показывал невероятную результативность в финалах:

Кубок Испании 2013/14 – гол в ворота «Барселоны»

Лига чемпионов 2013/14 – гол в ворота «Атлетико»

Суперкубок УЕФА 2014/15 – 2 ассиста против «Севильи»

Клубный чемпионат мира 2014/15 – гол в ворота «Сан- Лоренсо»

Лига чемпионов 2015/16 – ассист против «Атлетико»

Лига чемпионов 2017/18 – дубль в финале с «Ливерпулем»

Из-за малого количества игрового времени 19 сентября 2020 года Бэйл на правах аренды вернулся на год в «Тоттенхэм». После возвращения в королевский клуб Гарет практически не появлялся на поле. После победы мадридцев в Лиге чемпионов 2021/22 валлиец покинул команду по завершении контракта.

27 июня 2022 года Бэйл стал игроком американского «Лос-Анджелес», который стал последней остановкой в его карьере.

9 января 2023 года Гарет Бэйл официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

За сборную Уэльса Бэйл провел 111 поединков, отметившись 40 забитыми мячами и 22 ассистами.

За свою профессиональную карьеру Гарет выиграл 20 трофеев:

Лига чемпионов (5)

Суперкубок УЕФА (2)

Чемпионат Испании (3)

Кубок Испании

Суперкубок Испании

Кубок Футбольной лиги

Клубный чемпионат мира (4)

Кубок MLS

Supporters' Shield

На клубном уровне валлийский игрок провел 554 поединка, забил 185 голов и отдал 132 результативные передачи.