Интеллект центра и огонь фланга. Бускетс и Бэйл празднуют день рождения
Испанскому хавбеку исполнилось 37 лет, уэльскому нападающему – 36
16 июля свой день рождения празднуют легенда «Фурии Рохи» и «Барселоны» Серхио Бускетс и герой сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл. Испанец запомнился хладнокровием в своих действиях на футбольном поле, а валлиец – взрывной скоростью и зрелищными голами.
Серхио Бускетс
Серхио – воспитанник каталонского футбола: в 2005 году он присоединился к академии «Барселоны», за которую в свое время играл его отец (Карлес Бускетс) на позиции голкипера.
В составе первой команды Бускетс дебютировал 13 сентября 2008 года в матче Ла Лиги против клуба «Расинг». Первым забитым мячом испанец отметился 22 октября в поединке Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля» (5:0).
В первом сезоне на профессиональном уровне Серхио сыграл 39 матчей во всех соревнованиях и получил с командой требл. По итогам кампании 2008/09 испанский полузащитник был признан лучшим молодым игроком испанского чемпионата.
Уже с сезона 2009/10 Бускетс стал основным игроком на позиции опорного полузащитника, вытеснив из конкуренции самого Яя Туре. Несмотря на невысокую результативность, игра испанца обеспечивала команде стабильность, постоянный контроль мяча и качественную игру в обороне в центре поля.
Перед сезоном 2014/15 испанец сменил свой игровой номер с 16 на 5, который в испанском клубе стал ассоциироваться с Бускетсом. В первой же кампании с новым номером Серхио снова выиграл требл – второй в своей карьере.
В сезоне 2018/19 Бускетс был назначен вице-капитаном «каталонцев», а после ухода Месси из клуба в 2021 году он стал капитаном команды.
10 мая 2023 года Серхио Бускетс официально объявил об уходе из «Барселоны», а впоследствии – о подписании контракта с клубом MLS «Интер Майами», за которую он выступает по сей день.
На международной арене испанский полузащитник провел 143 матча, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. В 2010 году стал чемпионом мира, а в 2012 – чемпионом Европы.
В клубной карьере Серхио принял участие в 813 матчах, забил 19 голов, отдал 58 ассистов и получил 34 трофея:
- Лига чемпионов (3)
- Суперкубок УЕФА (3)
- Чемпионат Испании (9)
- Кубок Испании (7)
- Суперкубок Испании (7)
- Клубный чемпионат мира (3)
- Чемпионат MLS
- Кубок лиг
Гарет Бэйл
Валлиец с раннего детства увлекался футболом и решил стать профессиональным игроком. Его первым клубом стал английский «Саутгемптон», с которым он подписал контракт в конце сезона 2005/06. В составе «святых» Гарет провел всего год.
25 мая 2007 года Бэйл официально стал игроком «Тоттенхэма» за 5 млн фунтов.
Валлийцу понадобилось два сезона на адаптацию. Уже с кампании 2010/11 он стал игроком основного состава. Хотя свою карьеру Гарет начинал на позиции левого защитника, в составе «шпор» он играл и в центре поля, и в атаке. В конце концов, Бэйл закрепился на позиции правого вингера.
Следующим этапом в карьере Гарета стал мадридский «Реал», в состав которых он перешел 1 сентября 2013 года за 100 млн евро, что делало Бэйла самым дорогим футболистом в истории футбола на тот момент.
В дебютном матче за «сливочных» валлиец отметился забитым мячом в ворота «Вильярреала». К завершению сезона 2013/14 Гарет набрал хорошую форму и вместе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема составили атакующую линию королевского клуба.
В мадридском «Реале» Гарет показывал невероятную результативность в финалах:
- Кубок Испании 2013/14 – гол в ворота «Барселоны»
- Лига чемпионов 2013/14 – гол в ворота «Атлетико»
- Суперкубок УЕФА 2014/15 – 2 ассиста против «Севильи»
- Клубный чемпионат мира 2014/15 – гол в ворота «Сан- Лоренсо»
- Лига чемпионов 2015/16 – ассист против «Атлетико»
- Лига чемпионов 2017/18 – дубль в финале с «Ливерпулем»
Из-за малого количества игрового времени 19 сентября 2020 года Бэйл на правах аренды вернулся на год в «Тоттенхэм». После возвращения в королевский клуб Гарет практически не появлялся на поле. После победы мадридцев в Лиге чемпионов 2021/22 валлиец покинул команду по завершении контракта.
27 июня 2022 года Бэйл стал игроком американского «Лос-Анджелес», который стал последней остановкой в его карьере.
9 января 2023 года Гарет Бэйл официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.
За сборную Уэльса Бэйл провел 111 поединков, отметившись 40 забитыми мячами и 22 ассистами.
За свою профессиональную карьеру Гарет выиграл 20 трофеев:
- Лига чемпионов (5)
- Суперкубок УЕФА (2)
- Чемпионат Испании (3)
- Кубок Испании
- Суперкубок Испании
- Кубок Футбольной лиги
- Клубный чемпионат мира (4)
- Кубок MLS
- Supporters' Shield
На клубном уровне валлийский игрок провел 554 поединка, забил 185 голов и отдал 132 результативные передачи.
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