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Испания
13 июля 2025, 09:30 |
1006
3

Первый в новой эпохе. Ламин Ямаль празднует день рождения

Испанской звезде исполнилось 18 лет

13 июля 2025, 09:30 |
1006
3
Первый в новой эпохе. Ламин Ямаль празднует день рождения
Колаж Sport.ua

13 июля свой день рождения празднует звездный вундеркинд футбола, который имеет шанс перевернуть историю этого вида спорта – Ламин Ямаль.

Несмотря на то, что родители Ламина развелись когда ему было всего три года, они оставались рядом и всегда поддерживали сына. В 2014 году он сделал первый большой шаг в футбольной жизни – присоединился к академии «Барселоны».

Во время пребывания в Ла Масии Ямаль считался одним из лучших и самых талантливых игроков академии. Впервые в состав основной команды он попал в 2022 году, когда тогдашний тренер Хави привлек его к тренировкам с главной командой.

29 апреля 2023 года испанский нападающий дебютировал в составе «каталонцев» в матче чемпионата против клуба «Реал Бетис» (4:0), став самым молодым игроком в истории клуба, который сыграл в Ла Лиге.

Первым результативным действием в составе «блауграны» Ламин отметился 27 августа 2023 года, отдав ассист во встрече с «Вильярреалом» и став самым молодым автором голевой передачи в Ла Лиге в XXI веке (16 лет и 45 дней).

По итогам 2023 года Ямаль стал лучшим молодым игроком мира и получил награду «Golden Boy». Испанец отсутствовал на церемонии вручения, поскольку на тот момент находился на уроках в школе.

С сезона 2023/24 Ламин стал игроком основного состава. Всего в той кампании испанский вингер провел 50 матчей, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

Под руководством нового немецкого тренера Ханси Флика Ямаль раскрылся на совершенно другом уровне. Вместе с Левандовским и Рафиньей он сформировал сверхрезультативное атакующее трио «Барселоны», которое стало одним из лучших в сезоне 2024/25. Сам Ямаль в 55 поединках отметился 43 результативными действиями (18 голов + 25 ассистов). Вместе с «Барселоной» оформил внутренний требл.

На международном уровне в составе сборной Испании Ламин также зарекомендовал себя как игрок мирового класса. В возрасте 16 лет он дебютировал за национальную команду в игре против сборной Грузии (7:1), в которой отметился забитым мячом.

Всего за сборную Испании Ямаль провел 21 поединок, забил 6 голов и отдал 9 ассистов. Испанец стал одним из ключевых факторов в получении Кубка чемпионата Европы 2024 года.

На клубном уровне испанский нападающий принял участие в 115 матчах, забил 25 голов, отдал 34 результативные передачи и получил четыре трофея:

  • Чемпионат Испании (2)
  • Кубок Испании
  • Суперкубок Испании

По итогам сезона 2024/25 Ламин Ямаль считается одним из главных претендентов в борьбе за «Золотой мяч».

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Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Испании по футболу день рождения
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Saar
Та пох на цього поца
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Nostradamus
Жалко чувака..в 18 років життя закінчилось.
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Перець
Нам українцям радіти чи співчувати ?
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